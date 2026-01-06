中午來開匯／留任陳昭姿為拉攏綠？ 周榆修形容外界「一顆田螺煮九碗公湯」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民眾黨秘書長周榆修今（6）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及國際事件、台灣政治輿論反應，以及中選會運作、民眾黨內部人事與「兩年條款」相關討論，並延伸至人工生殖法推動進度與朝野協商現況。

聚焦國際事件觀感，美國總統川普抓了委內瑞拉的總統，民進黨某些派系的反應，綠營批評親中退將或名嘴。周榆修回應，美國人有美國人自己的標準，背後有龐大的石油的利益在。雖然民進黨立委稱跟我國沒什麼關係，但他質疑：「奇怪，蘇聯入侵烏克蘭就跟台灣有無關，你就今日烏克蘭明日台灣？不要作繭自縛。」

廣告 廣告

周榆修提及前黨主席柯文哲的說法，柯認為有的時候美國自己要想一想，指責中國的時候，也要想想美國自己的做法，柯也沒有特別罵美國人，只是講是新「門羅主義」，結果川普更厲害，說是「唐羅主義」。

談到行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆擔任中選會主委人事案，周榆修說，民眾黨當然希望中選會能運作，選舉、公投不能運作時，基本上是會出問題。他揶揄：「能運作都能搞成那樣，更何況如果沒辦法運作的時候。」

談到政治角力，周榆修說明：「所以我說我的脈絡很清楚，我們參與了，我們不會吃到一半喊翻桌，我們不會這樣幹。」並直言：「我怕的是民進黨跑票。」

話題接著轉到民眾黨內部與陳昭姿，外界猜測很多，有人認為留下陳是為了拉攏綠，周榆修回應：「這個問我就對了，我只能講『想太多了』。」他補充，其實昭姿姊以前從來不是民進黨員，自己這個不分區立委遞補順位34名的還是20年民進黨籍。

關於外界用顏色先行的評論方式，周榆修說，不用自嗨，因為那就是單純的《人工生殖法》的問題，那些評論都是心中先有顏色，然後再決定往哪裡跑。周榆修續說：「我的意思是說你都是先看顏色，然後再去看內容，然後再為賦新詞強說愁，根本是不是愁滋味，你知道不是這樣。」接著又說：「硬說她是綠的？她是獨派？」並批評「擦綠漆」的操作，把她身上潑綠漆很無聊。

談到政治詮釋擴張，周榆修以俚語形容：「一顆田螺民進黨人或新潮流就可以把它煮成9碗湯，就一顆田螺九碗公的湯，大家有也說有，沒有也都說有。」周榆修說：「一顆田螺煮成9碗湯啦，高興得要死，我就不曉得為什麼，用這樣的評論是最無聊，它就只是《人工生殖法》，政治性沒有那麼高，政府你在幹什麼？」

針對少子化議題，主持人提到「少子化辦公室4千多億」，並連續追問。周榆修回應：「我覺得全世界都在做夢？」主持人續以媒體觀察談民眾黨「兩年條款」與名單排序、婦女保障名額、可能擠掉人選等推演，並提到民眾黨主席黃國昌「希望能夠建立制度」等說法，詢問如何形成對內對外可交代的論述與決定。

周榆修回顧程序與法案進度表示：「今年8月份的時候，全代會到的時候通過是兩年條款，就是照原計劃執行，除非柯文哲主席另有指示，所以當時通過的決議是這樣。」並說明《人工生殖法》推動，一直是陳昭姿念茲在茲的法案，現在是最後關鍵時間，今天是1月6日，距離1月31日還有20幾天，所以現在盡全力的在拜託朝野政黨，大家條例有分歧沒關係，能夠讓法案順利到委員會做逐條討論。

周榆修說，現在就是快馬加鞭盼能夠把《人工生殖法》，讓大家都可以接受的，或者是大家把有歧義的、很高歧義的東西透過民主的程序表決出来，因為沒有辦法一步到位的前提之下，說實話沒有辦法完全按照陳昭姿的版本。

談到民進黨行政院版，周榆修批評，民進黨那是比較不好，就是拚交代，就是切開代孕的東西，通通都不講，這不對。」對於國民黨版本，周榆修說，柯P也已經講得很清楚，但是如果過程裡面，就算沒有辦法一步到位，可是已經有這樣的精神在，台灣民眾黨也不會死守四行倉庫。

周榆修談及建立制度與黨內協調問題時表示，若就個人立場而言，自己比較傾向主持人所提的方向，若被詢問個人意見，就是通過法案就到此，並指出目前狀態就是現在進行式。

針對黨內溝通進度，周榆修說，溝通其實一直都在進行，黨團有其自主業務，黨部方面則向來知無不言，若被詢問個人意見，自己的看法就是到這裡為止。至於外界關注柯文哲是否對其他人另有承諾，周榆修回應沒有這樣的情況，並強調柯文哲個性直，不會講所謂的豪筊話，因此若單就個人意見而言，仍是法通過就到這裡。

談到遞補排序與女性保障名額問題，周榆修表示，相關作法就是照排序往下走，並回應符合相關規定。主持人隨後在節目中盤整名單與遞補推演時指出，若依照陳昭姿的排序，接續將由許忠信遞補，之後再依序往後推進，後續仍存在變數。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

批綠委兩國論提案敢撤不敢認 國民黨：白紙黑字有紀錄

外送專法三讀通過 范雲籲訂定型化契約

【文章轉載請註明出處】