中午來開匯／盧秀燕與2人掛看板釋訊號 楊瓊瓔：市長希望黨內初選自由競爭 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新竹報導

近期陸續有媒體揭露2026台中市長相關民調，國民黨立委楊瓊瓔今（22）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，對各項民調結果予以尊重與參考，從民調顯示自己與立法院副院長江啟臣皆領先民進黨立委何欣純，代表在台中市長盧秀燕執政下，台中市仍維持穩定的基本盤；她也說，盧在過年看板與她和江一起上，就可以看得出盧對黨內初選的態度。

談及台中市長的民調，楊瓊瓔表示，每一份民調都給予尊重、參考，但是她個人認為民調也謝謝大家對國民黨的支持，因她與江啟臣2位都勝過何欣純，也就是在盧秀燕的執政下，台中市仍維持一定的基本盤。

至於與江啟臣的差別，楊瓊瓔認為，她會以市政願景、執行力實際去讓市民了解如何去支持她，這也是她一直努力的。但她也說，自己與江各自有特色，會分進合擊，台中這一戰要團結，尤其是看到盧秀燕在過年的看板2人一起上，就知道盧希望未來的市長初選是公開、透明、自由競爭。

楊瓊瓔表示，江啟臣在國防外交非常專精，而她自己則在城市布建、選民服務等都有能力可以讓台中市好上加好。至於對手何欣純，她說，何也非常努力，在大里、太平得到很高的肯定，但何也有包袱，就是目前執政黨有太多所多作為是讓人民沒辦法接受的，何也無法跟中央說不。

楊瓊瓔說，若要成為台中市長，必須要熟悉中央資源要怎樣拿回來地方建設，尤其是近期的《財劃法》修法，中央覆議再覆議，如此不理性的作為，一定會讓市民唾棄；她舉例，如同原先台中藍線捷運原本講好要42億元，結果到目前為止只提撥了1億多，而明年3兆多元的總預算裡只差138億元，結果隨便一個軍購就1.25兆元，那只差138億元的預算怎麼就會變成窒礙難行？

楊瓊瓔也說，何欣純是民進黨員，她不敢跟中央說不，所以她無法去影響中央決策，相信她必須去克服這樣的包袱，畢竟市民希望的是一個能真正跟中央說不，而且是落實在市民的福祉之上的市長。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

