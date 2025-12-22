中午來開匯／盧秀燕2028怎麼走？ 楊瓊瓔：她目標就是為了國家好

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔今（22）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，針對近期台中街頭看板「被解讀為選舉開打」的討論，楊瓊瓔回應，過年前掛看板屬「歷年每一年要做的事情」，並提及此次與台中市長盧秀燕一起「好運加馬」，看板寫「馬年行大運」。

針對於臉書寫下「我準備好了」，楊瓊瓔表示，這句話不只是「嘴巴說說」，而是累積30多年經驗、26年民意代表歷練，加上358天台中市副市長行政歷練；楊瓊瓔也提到「共同目標」是「怎麼樣讓台中市更好」，並談及危機處理、花燈工程與交通接駁等市政經驗。

廣告 廣告

對於外界好奇的「台中街頭看板大戰」，楊瓊瓔說，過年期間一向會以「恭賀新禧」為主，「本來就是這樣子」，這次她則與盧秀燕一起合體共賀市民「馬年行大運」。

楊瓊瓔進一步表示，掛街頭看板是「歷年每一年要做的事情」，讓大家有一個新氣象。至於外界是否會認為是選舉看板？楊瓊瓔提到，民眾或許會這麼想，因為臉書貼文已經貼上去寫「我準備好了」，並非常感謝市民對其肯定。

對於主持人提到「這一次你準備好了是被媒體詢問被逼出來的」，楊瓊瓔表示，「我準備好了，不是只有嘴巴說說」，而是累積了30幾年的經驗。她也談到曾追隨盧市長擔任358天的副市長，並說「真的很感謝盧市長」。楊瓊瓔提到，26年的民意代表歷練加上358天行政歷練，使其理解副市長的工作，她必須要怎麼樣調和，與跟市府團隊間的眉角。楊瓊瓔表示，台中市人口突破286萬人，因此設有3位副市長，市務工作多元。

楊瓊瓔形容看板是一個表徵，並說選民要的是真正能改變城市、延續盧秀燕所打下的美好的根基，並朝更好、好上加好努力。她也提到，包含立法院副院長江啟臣在內，都是國民黨在台中很重要的「服務生」，唯一一個共同目標就是「怎麼樣讓台中市更好」。

近日江啟臣與楊瓊瓔於台中掛的看板，都是與盧秀燕的合影。對此，楊瓊瓔表示，市長是市政的領航者，因此此次看板一起都跟盧市長一起掛上，也象徵一起為市政努力。楊瓊瓔提到，與江啟臣各自有不一樣的特點與優點，並說希望能夠讓市民、國人對國民黨「更加的有信任度」，也希望把國民黨「優化」做到最大力量，讓市民「更肯定、更信賴」。

談到對盧秀燕的觀察，楊瓊瓔表示，從黨主席開始、到其所認識的盧秀燕，印象是非常的理性且非常禮貌，並說盧秀燕不會為了個人本身，一切都是希望國家好、社會好、台中市政好、台中市民富庶好生活。

楊瓊瓔也談到台中「宜居城市」的兩個核心，第一個「宜」是「真正好生活、富庶台中」，第二個是移動的「移」。楊瓊瓔指出，台中市人口突破286萬人，在6都之中「移動的人口增長」是增長最快、增長最多比例之一，且中部地區幾乎是唯一一個不斷人口增長的城市。

對於盧秀燕未參選黨主席，楊瓊瓔說，盧秀燕做任何事情「非常的穩健，而且有智慧」。楊瓊瓔表示，盧秀燕「從來不會為她個人本身」，並提到盧秀燕希望黨內團結、希望市政更好、讓國家更好、社會更安定。楊瓊瓔說「我個人的定調是如此」，至於外界聯想與「是不是在2028年會怎麼樣」，楊瓊瓔表示尊重盧秀燕。

楊瓊瓔並說，與江啟臣一樣，現階段共同目標是「要怎麼樣去延續盧市長打下的美好的根基」、「連接整個國際城市的發展」，希望台中「好上更好」。

回到自身從政經歷，楊瓊瓔回顧從省議員到立法委員26年，提到2016年立委選舉落選，「而失敗讓我更加的強大」，也讓其有機會做358天副市長，獲得行政經驗。楊瓊瓔也談到原台中縣區的選舉經歷，提及曾走過「整個21鄉鎮」，也選過多次選戰；楊瓊瓔說，與盧秀燕一起工作經歷過很多事情，印象最深刻的是危機處理。

談到危機處理案例，楊瓊瓔舉例「輪胎大火」，形容「跟原子彈一樣」，並說當時在市議會接受備詢，隨即展開應對、連夜不休息，並提到與盧秀燕開始沙盤推演、延續橫向聯繫；楊瓊瓔也提到學生就學安排，包含異地教學等作法，並說處理原則是「當有問題的時候，不能再擴大問題，而是要解決問題，縮小問題，真正讓市民能夠安心」。楊瓊瓔並提到清晨6點半與市長一起站在門口發口罩，讓家長放心，以及解決孩子在家無人照顧的問題。

針對農作物、水源是否污染等疑慮，楊瓊瓔表示檢驗結果「都沒有問題」，並說要讓民眾安心；同時也提到社會局、社工人員出動，讓學生、家人都能夠安心，在短時間解決問題。楊瓊瓔表示，對盧秀燕處理危機事情非常敬佩，並提到盧秀燕告訴其「直接面對任何的一個事項，勇敢面對去解決」。

延伸到大型活動經驗時，楊瓊瓔提到「辦了花燈」也是很大的工程，因為人口進來非常多，需要往外延伸交通與接駁；楊瓊瓔提到「蛋白區不是只有一層，蛋白區要兩層」，並說盧秀燕的智慧在於「不跟人家爭第一，但是她永遠做的事情都是唯一」，並提到「開不了工的要開工、完不了工的要完工」。

楊瓊瓔也提到花燈活動「在森林裡頭辦花燈」，結合ESG概念，並形容現場「浪漫無比」，同時結合產業「共治共享」概念，強調不是只有市政府，而是全民一起做，各產業燈區布置各具特色，也創造花燈參訪人數最多。

談到交通面，楊瓊瓔說「交通是一切」，提到接駁與交通聯繫網從蛋黃區擴升到兩層，北部從新竹、南部從彰化設置接駁點，並說因此無塞車問題。受訪時，楊瓊瓔表示，在副市長任期內整個過程中，與市長累積革命情感與默契，也提到可以延續盧秀燕所做事項。

楊瓊瓔再次提到「失敗讓我更強大」，並說2016年的挫敗帶來轉折與養分，讓其能與盧秀燕共事、默契十足，不論危機處理或「喜事連連的盛世」，都能串聯。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

尋求兩岸和平方程式 丁守中組和平同盟、關中蘇起促對話

NCC廣電換照機制遭質疑標準模糊 邱若華喊話：現在開始改革

【文章轉載請註明出處】