中午來開匯／直言以陳定南行動力為學習對象 陳琬惠端宜蘭經濟、交通、醫療3大政策牛肉

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民眾黨前立委陳琬惠，今（10）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。外界關注2026宜蘭縣長選舉，對比仍在整合中藍白合進度，目前綠營已定於一尊，推出行政院顧問、律師林國漳參選。對此，陳琬惠表示，林的看板已掛滿大街小巷，選舉工作也已積極展開；但她提到，日前副總統蕭美琴赴宜蘭公務行程，竟直接推薦林，令她質疑有違反行政中立之嫌。

陳琬惠表示，當綠營推出林國漳參選時，所有人都一頭霧水，對此人極不熟悉，但派系不明顯的林國漳，就是「總統賴清德的人，深獲信賴」。不過，陳琬惠進一步表示，林國漳是素人參政，成為行政院顧問後，在一次拜會行政院政務委員陳金德時，雖是以行政院顧問身分前往，但卻身穿參選人背心，令人感覺「林在兩個角色中切換順暢，顧問身份很好用」。

此外，陳琬惠也提到，蕭美琴日前公務考察行程赴宜蘭，身為國家的副總統，卻不顧行政中立，直接向在場推薦林國漳。她認為，「大官大群壓境」多來宜蘭，對在地是利多，多來宣傳宜蘭是好事，但蕭此舉甚為不妥、行政不中立，根本就是「明明白白到直接不演了」。

而2026宜蘭縣長參選人，藍營有立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德。對此，陳琬惠指出，地方選舉尤重互動、深入民間，因此藍白整合要快也必須快，否則地方經營將慢綠營一大步；她也對藍營喊話，如果比民調最後結果是她贏了，那藍營還會不會選到底？盼藍營能有善意及誠意，以合為重。

陳琬惠表示，在宜蘭鄉親心中、最懷念也最尊敬的前任縣長就是陳定南，不只是因陳清廉，更重要的是其具備執行力與行動力；她強調，若之後有幸擔任縣長，一定是選前說了什麼、開什麼支票，選後就會做到。

陳琬惠提出對宜蘭的經濟、交通、醫療3大政策。第一、宜蘭要與南港成為雙核心，因為宜蘭好山好水，歡迎「用腦且無汙染」的生技業、創意類等企業來設立辦公室，因此產業招商很重要，讓年輕人留鄉工作；第二、縣外及縣內的交通互聯網，只要經費到位就立刻開工，還有YouBike，也是民眾期盼很久的建設之一；她強調，「經濟與交通彼此相輔相成，必須同步規劃」。

第三，陳琬惠續指，目前宜蘭醫療資源都集中在市中心，之後冬山、蘇澳、頭城等郊區，將會設立門診中心以解決醫療交通問題。她補充，由於目前敬老卡只有搭乘公車免費，日後盼將服務升級，例如運動休閒、日用品消費等，都將規劃更多、更全面照顧老者。

最後，陳琬惠補充，在她擔任立委時，就成功爭取到宜蘭市都市計畫第11號道路的中央經費補助，這條路將打通東港路與校舍路，連接火車站後站與10號道路，旨在紓解宜蘭市區交通瓶頸，特別是轉運站周邊的壅塞，為宜蘭打造更完善的交通路網與健康休閒區域。她表示，一路走來，現在已動工，日後會為宜蘭爭取到更多福利與建設。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

