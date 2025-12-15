中午來開匯／直言國會不可能綠白合 黃國昌因1事這次佩服柯建銘 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對外界傳出民進黨擬換掉立法院黨團總召柯建銘，以換取尋求在立法院綠白合的可能性；對此，民眾黨主席黃國昌今（15）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，黃國昌直接反駁「不可能」，認為只是因為總統賴清德與柯建銘水火不容，對外放消息操作輿論。

黃國昌日前遭爆料涉嫌透過前中央社記者謝幸恩召集、指揮「狗仔集團」跟拍政敵，據指出謝還曾以化名「蕭依依」在網路媒體兼差，遭告發違反《國安法》、《刑法》妨害秘密及背信等罪嫌。

廣告 廣告

「謝幸恩讓我心疼的不得了。」黃國昌表示，檢調為了衝著我來，搞到謝幸恩被中央社開除還被告背信。他質疑，難道中央社是可以讓黃國昌寫揭弊獨家的嗎？中央社敢登嗎？為什麼謝幸恩化名寫的獨家還要被中央社告背信？「我聽了整個快要爆炸了」。

黃國昌提到，所以前民眾黨主席柯文哲就告誡他不要再吹牛，因為不要低估民進黨無恥的程度，現在特定媒體在做的，不就與當初柯文哲的案子歷程一模一樣嗎？都是一邊偵辦，另一邊媒體就有片面消息可以報導。

另外，有媒體報導指出，柯建銘恐怕要被換掉，藉此在立法院尋求綠白合的可能性。對此，黃國昌則直接否認「不可能」，直言這件事從頭到尾就是民進黨在做的政治操作，只是更凸顯賴清德毫無擔當。

黃國昌說，現在賴清德跟柯建銘2人簡直水火不容，就如同上週五賴清德找了51名綠委便當會，但只有柯建銘敢講真話，「這一次我佩服柯建銘，因為老柯說副署是行政院長的義務，不是權利，老柯講得很對，沒有因人廢言，他敢直接講真話」。

「賴清德想幹掉柯建銘，結果拖民眾黨下水，莫名其妙。」黃國昌批評，賴清德想利用輿情操作去釋放要換掉柯建銘，這樣就可以好好與民眾黨溝通，「我聽到只覺得你們實在有夠惡毒，根本在玩兩手策略」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

行政院擬不副署財劃法 學者：在野黨不會上當賴卓背後「這盤算」

再爆茶葉公司竟得標國安採購 王鴻薇、羅智強揭前負責人曾被韓國瑜抓包

【文章轉載請註明出處】