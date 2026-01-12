中午來開匯／直言子彈用多少非國防機密 李鴻源喊話顧立雄：拿出數據講清楚 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

前內政部長李鴻源今（12）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。國防部長顧立雄指出，205兵工廠產能不足，因此國防部去年底開標子彈採購案，其中5.56公厘步槍彈採購量高達6200萬發，金額11億6932萬元，而遭在野質疑價格貴3倍。對此，李鴻源表示，軍隊到底平時訓練打掉多少子彈？兵工廠為何做不出來？顧立雄須將數據拿出來；他強調，兵工廠就可以做子彈，向國外採購很荒謬，「如同台灣去跟國外下單半導體及晶片」。

國防部大量採購步槍子彈日前招標，外界質疑205兵工廠剛遷入新址增加產能，為何此時需要外購，且價格是以往國軍替美軍生產子彈的3倍。對此，李鴻源指出，政府採購案開標時，政風處都會在現場監督並全程錄影，只要一有爭議，檢調相關單位立即介入調查；而有資格參與標案招標的廠商，他也相信都是具有合法許可證，「但是我相信更有經驗的廠商更多」。

而對於國防部強調，招標作業依規審查廠商資格，流程合法完整，李鴻源則表示，國防有許多機密不能公開公布，但他相信子彈平時訓練時使用掉多少，絕非機密。他呼籲顧立雄應將所有訊息公開，否則事情越描越黑，而立委質詢時提出疑問，是應該做的監督責任，否則像國外下訂單採購子彈，「如同台灣去跟國外下單半導體及晶片」。

此外，對於給付給標案審查員的費用，李鴻源指出，鑒於高價、甚或數億元的標案內容複雜，只領個3000元完全不符合專業及時間成本。他直言，依據目前的《採購法》，審查委員的名單皆會公布，而一公布就會有一堆利害相關人士「來拜訪」，除了名單不應公開，也應提高案子審查費至萬元甚至10萬元以上，否則費用太少不符合審查員的專業成本，內容複雜也不符合時間成本。

「最近接到最多的陳情，就是民眾的違建被拆。」話鋒一轉，李鴻源表示，政府都會定期看航照圖，哪個建築物多了什麼，相關單位就會有動作進行拆除，那美濃大峽谷怎麼會沒看到呢？

「台灣的文官系統被徹底摧毀，監督系統也是。」李鴻源提出質疑，美濃大峽谷那麼大的面積，工程車進進出出，當地警察局及市政府怎麼可能會不知道？那違建被拆的人豈不是太冤枉？他強調，自總統賴清德執政，台灣已空轉一年多，全世界都大步向前，台積電卻被偷被搶，令人憂心台灣半導體還會撐多久？尤其是政府之前處理堰塞湖都一團亂、造成重大傷亡，外商還敢來嗎？

李鴻源認為，政府應該去問問台灣的許多「隱形冠軍」企業，現在到底一個月開工幾天？加上台幣匯率問題，以及美國總統川普若一跳腳，關稅問題也還沒解決。他更直言，台灣若無法提供穩定的電、低碳能源，不只外商不敢來投資，連台商也會出走，即便有幾十萬個AI機會也都是緣木求魚。最後他也喊話，「請行政院回到行政系統裡，賴清德只要管好國防及外交」。

