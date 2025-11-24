中午來開匯／直言民眾黨未來提名將以戰力為第一考量 陳智菡：讓支持者投票值得 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

立法院黨團主任陳智菡，今（24）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對民眾黨兩年條款是否更動，以及明年新一批不分區立委進入國會的展望，陳智菡表示，建議未來提名2028年立委將以問政戰力為第一考量，而黨團的智庫也要加強對立委的支持。

「未來立委提名將以戰力為第一考量，我們智庫能力也需加強對立委的支持，前面任期的立委經驗，也都是後面委員的養分」。陳智菡表示，由於目前除了立委黃國昌以外，其他7位委員都是立法院新人，加上立院就是個肅殺的環境，新手要上手進入狀況至少要半年，導致許多人都認為「好好的8位立委幹嘛要換」。

廣告 廣告

談及立委麥玉珍，陳智菡指出，麥玉珍傾盡全力推動新住民相關福利法案，但卻因為中文不是母語，法案相關口語表達吃力，所以經常在質詢時，被行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳穿小鞋或挑釁，即便麥平日私下溝通無障礙，但要在短時間內發揮仍有難度。

「所有委員都必須被檢視，有沒有最強戰力，至少也要戰力均衡。」陳智菡提到，雖然未來提名策略目前還不清楚，但確定很多方面需要檢討及改進，必須讓支持者認為投給民眾黨沒有浪費神聖的一票。

此外，對於外傳麥玉珍欲參選台中市長，陳智菡澄清，麥是談話有渲染力、喜歡開玩笑的人，當時談話狀況其實是與地方黨部同仁聊天，順口開玩笑的，實際並無此規劃。

而陸配李貞秀是否能就任民眾黨立委備受關注，內政部長劉世芳今日表示，《國籍法》20條規定，若要擔任公職者，一年內要放棄中華民國以外的外國國籍，而根據行政院112年函示，中華民國以外的外國國籍包含中華人民共和國的國籍。

「現在是政府曲解法條！」對此，陳智菡表示，李貞秀就是中華民國國民，她已經放棄在中國的一切，來到台灣落地生根，且言行走中道不偏鋒，但現在政府就只讓新住民們可以在台灣吃、穿、住、可以投票，卻不給予參政權利；陳批評，法律必須合乎公平及一致性，從沒看過任何國家這樣搞。

陳智菡進一步表示，在《憲法》架構之下，對岸政府不可能讓陸配放棄中國籍，因此民進黨政府要求在台灣設籍的新住民去放棄中國國籍，是荒謬的事。她強調，此事關乎《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》，針對國民黨欲從《國籍法》下手修改，她不諱言藍白可以比照《財劃法》模式，合推一版本。

此外，針對國防部19日啟動普發新版「全民國防手冊」，每戶一本，總計印製1100萬本，挨批浪費公帑，而劉世芳今日直言，相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，或者就是公主病、王子病，可能是在無塵室長大。

對此，陳智菡則重砲轟擊劉世芳，身為部長，卻格局低到對於政策不認同的民眾就謾罵、硬說是中共同路人，「搞到整個國家都有如劉世芳之流的官員」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

陳亭妃推溪北糖鐵五分車地方創生 成功爭取鐵道基金支應規劃費

地方焦慮斗六鐵路高架化進程 張嘉郡：中央莫忽視雲林人安全

【文章轉載請註明出處】