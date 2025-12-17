中午來開匯／直言農曆過年是2026關鍵時間 劉和然：民調或協調尊重黨安排 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

新北市副市長劉和然，今（17）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。2026九合一大選將至，全台最大票倉新北市的市長之爭備受矚目，民進黨已確定由立委蘇巧慧出戰，但藍白陣營人選仍尚未確定。對此，劉和然表示，藍白最重要的就是團結，且藍營歷任3位縣市長執政，成績均受到許多市民認同，因此要持續團結、打2026、持續執政；他也透露，「農曆過年是關鍵時間」。

「縣市長選舉是2028前哨戰，藍白主席會有智慧，無論是全國綜合盤算，還是單一縣市盤點都會思考。」對於藍白合、如何推出縣市長候選人，劉和然說，國民黨並非每個區域或縣市，都要跟民眾黨調整與協調，他舉例新竹市長高虹安將復職，也代表新竹藍白合已定，而這就代表一個機制。他補充，高虹安代表藍白競選連任，應無懸念。

對於藍白究竟將以何種機制決定人選，劉和然表示，黨內應該會找相關人來談，屆時無論是徵召、協調、民調機制，以及民調公布後的政見說明會；此外，民調是對黨員還是非黨員、要不要加權，「一定有很多模式在，我尊重黨的安排」。

「農曆過年是對2026選舉的關鍵時間。」劉和然進一步表示，國民黨可能會全國通盤思考，也可能每個縣市去談，而他也會接受黨最後決定的討論機制；他提到，由於最近各縣市均忙於審查預算，因此農曆年間，國民黨主席鄭麗文也會拜訪約談。

此外，除了民進黨確定人選蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也欲參選新北市長，劉和然說，他個人當然希望不要出現三腳督狀況，一對一不僅在可在縣市長選戰中，選出好的接棒者之外，也要傳達訊息給總統賴清德，「我們不接受現在這樣的憲政僵局，牽涉到台灣的永續發展」。

劉和然補充，目前國民黨傾向先內部決定出人選，再與民眾黨協調，像是台北市副市長李四川是非常專業又優秀的同志，「一切皆以團結為目標，不要讓民進黨得利，不再讓民進黨惡劣對待憲政及國人」。

對於外界關注，新北市長侯友宜卸任後的安排，劉和然說，「侯市長是經歷過槍戰、經歷過生死、走過地獄的男人，對他來說2024已經翻頁，不追究恩怨情仇。」他指出，侯友宜現在目標是在新北8年圓滿畫下句點，民意走向是未來下一步發展。

