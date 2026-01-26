中午來開匯／竹北市長一定要推出最強候選人 邱臣遠：要與柯文哲品牌高度連結

cnews204260126a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新竹市副市長邱臣遠，今（26）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。有意參選竹北市長的邱臣遠強調，他不排除任何可能，但黨內有一定的提名程序與機制。而他更表示，2024年大選中，民眾黨與柯文哲，在新竹市、竹北、竹東、新豐、湖口及苗栗竹南、頭份等地一帶，是支持度最高的黨派與候選人。當年「阿伯」柯文哲的得票率，大約是38%。所以不論是當年的政黨票還是總統票，要怎麼落實到地方選舉，變成政治紅利，就是目前民眾黨團隊應該落實的功課。

不排除參選可能的邱臣遠表示，由於黨內有一定的程序跟機制，而且也有黨內同志或縣議員，有意願爭取提名參選竹北市長。尤其，自己除了是新竹市政府的副市長，也是台灣民眾黨新竹黨部主委，負責2026年選舉這一局，包括新竹市、新竹縣地區，包括地方首長所有候選人的提名作業。目前至於誰會出線，猶未可知。

邱臣遠強調，在2024總統大選中，不論是前主席柯文哲的選舉票或民眾黨的政黨票，以新竹市以轄包含竹北、竹東、新豐、湖口以南，還有苗栗竹南跟頭分等，支持度是最高的，而全國最高支持度就是竹北市，當時柯文哲的得票率約38%。

邱臣遠分析，竹北地區受惠於新竹科學園區科技業的發展，外來人口非常多，目前已是全國人口最多的縣轄市，就連稅收也是全國最高，如果印象沒有錯，大概1年有5、60億元。基本上這個選區有幾個特質，包括外來人口多，高知識分子多，然後還有年輕人多，也就是所謂的3高1低，高收入、高學率、高生育率、平均年齡低。竹北市的平均年齡比新竹市還低，約莫只有38歲。

邱臣遠表示，由於選民年齡層非常年輕，而且大樓別多。以前選舉時，就覺得只是2樓以上的居民，不知道管委會或者是不跟當地里長互動，卻很常看電視或網路節目，因為這裏的選民，就是所謂的科技業高知識分子，平常就是上班，資訊來源一定最多來自於網路。

邱臣遠也以新竹市為例，為什麼新竹市民眾黨支持率高，因為新竹市有3個行政區，包括東區、香山區、北區等，而東區支持率最高，因為東區有點像另外1個竹北市，也是以新竹科學區以轄範圍，除了大樓高樓層密度高，就是以年輕族群為主。再分析民眾黨的支持者，大概在30到45歲之間，這一區塊是最集中的，這也是新竹或竹北地區，民眾黨可以獲得高支持率的原因。

邱臣遠說，從大盤來講，新竹縣市藍白合作的氛圍，基本上是強的。第一個就是新竹縣長國民黨的人選，這個可能也是牽動選情的因素之一，而目前民進籍竹北市長鄭朝方的動向，更是牽動竹北市長選戰。目前光是有意參選竹北市長，各個政黨的人選，被點名的加起來就有12個人。以新竹縣來說，尤其竹北市的選票，因為高度集中，而且年輕人多，比較不會被傳統的政黨意識綁架，所以推出的人選就非常重要了。

邱臣遠表示，民眾黨的候選人，一定要跟柯文哲有品牌高度連接的關係。以他個人為例，有1個很重要的原因，因為是從商會到國會，從國會到議會，不管是民意代表或行政經歷，相對來講比較豐富，有實際執政經驗。他也駁斥所謂「空降」的說法，行政區化有縣市之分，但市民的生活共同生活圈，是沒有縣市之分的，因為竹北市基本上就是跟新竹市東區還有科學園區，本來就是1個共同生活圈。

邱臣遠表示，參選竹北市長，應該從擴大治理跟雙核心執行長的概念出發，應該是讓服務地方更加擴大延伸，候選人的角色，一定要跟民眾黨跟柯P有高度連接。而行政治理經驗，就是加分的部分。另外，就是要長得比較像民眾黨，一出現就是所謂的民眾黨品牌。他也回顧，例如2024年時任民眾黨主席柯P要選總統，當時提名策略屬於廣泛提名，不像現在比較精準提名，所以很多參選人直到選完，很多人都還不知道是民眾黨的候選人。

