中午來開匯／籲「不要再打高空」談罷免後警訊 陳亭妃：藍白合成常態、2026全台不好選 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

面對外界關注與同黨立委林俊憲的民調差距，民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，自己具備累積多年選戰經驗，「我的民調可以等於選票」，在上屆立委選舉中，即使在眷村選票中也能贏過國民黨，顯示服務能量與跨族群票源的穩定性。

陳亭妃指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。

廣告 廣告

陳亭妃認為，台南四百年來從未出現女性市長，市民普遍對「女力市長」抱持期待，而她長期投入女性議題、女性政策推動，因此女性選民的支持動能明顯提升，「這也會讓選民跳脫原本的框架」。

陳亭妃也舉例，當年賴清德競選連任台南市長時得票率高達72.9%，代表在一對一對比情況下，不只是綠營支持者，包含許多國民黨與無黨籍選民都願意支持優秀候選人，「要贏，就是要像賴清德那樣，獲得跨光譜的支持」。

針對外界關注與國民黨立委謝龍介的民調差距，陳亭妃直言，她與謝龍介之間的「愛恨情仇」，台南市民幾乎都耳熟能詳，兩人從議員時期一路交手至今，已經「五戰五勝」，每一場都是真槍實彈的選戰累積。

陳亭妃回憶兩人首次交鋒時，當時因婦女保障名額制度，使謝龍介從「當選」變成「落選」。她指出，當年謝龍介位居男性議員最後1名，但因婦女保障席次啟動，「他本來宣布當選，結果一個名額讓給婦女保障，那個人就是我」。短短幾秒鐘的翻盤，也成為兩人之間政治恩怨的開端。

陳亭妃強調，23歲首次參選時，外界普遍不看好她，「大家都說這個孩子屁，怎麼可能選上」。但在家人陪伴與支持下，她珍惜婦女保障帶來的機會，在下一屆議員選舉中她拿下第2名，謝龍介則排在她之後，再往後一次，她更以第一名高票當選議員，再度領先謝龍介。

「所以我說5戰5勝不是嘴上說說。」陳亭妃表示，尤其第一次對決最關鍵，若非婦女保障席次，她不會上、謝龍介就會當選，也因此兩人之間的政治線從那時就交纏至今。

談到立委階段的競爭，陳亭妃回憶2008年是民進黨最艱困的時刻，對手是國民黨力捧的台南市長熱門人選，加上當時的總統候選人馬英九聲勢如日中天，所有人都認為她不可能贏，「但我就是一步一腳印，把服務做到位」。

陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期耕耘、跨藍綠與中間選民支持累積而來，「我不是含著政治金湯匙長大，我的支持都是選民一張一張給的」。

陳亭妃也提到，自己2008年首次問鼎立委時，從「文宣被民進黨中央漏掉」，到險勝943票的政治歷程。她強調，自己與國民黨立委謝龍介歷經5次交鋒、5戰5勝，「國民黨最怕的人就是我，謝龍介更不敢再跟我對戰第6次」。

陳亭妃回憶，2008年選戰激烈，民進黨中央最後公布台灣地圖式文宣時，竟然只標示台南第二選區立委候選人賴清德，卻「把第一選區的我整個漏掉」。當下她正忙於拜票，沒有意識到問題有多大，但支持者瞬間炸鍋，不斷打電話到民進黨中央抗議：「你們是放棄陳亭妃嗎？我們這區選得多辛苦，你們怎麼把她漏掉？」

民進黨中央文宣部隨即在台北召開記者會公開道歉，並南下致歉。陳亭妃說，這場「文宣烏龍」反而意外讓她獲得全國高度注目，加上時任總統陳水扁重返319槍擊案現場、留在台南為她站台造勢，「那幾天媒體全來，我真的因禍得福，老天爺有照顧我」。

最終，陳亭妃說自己以943票驚險勝出，也讓台南政治板塊重新洗牌，「如果那次輸，就是國民黨力捧的王昱婷上；馬英九又是當時最強氣勢。是我那943票，撐住了整個台南的局勢」。

陳亭妃接著說，接下來的立委對手就是謝龍介，第一次交手她贏他5萬多票，後來更擴大到9萬多票，之後謝龍介不敢再出馬挑戰，「所以我才說5戰5勝，每一戰都有數據、有記錄的」。

談到選舉風格，陳亭妃語氣堅定表示，她從來不做負面選舉，回憶第一次競選議員時，有人深夜拿著替她做好的負面文宣來給她看，「但我看了說這麼做才能贏，我會睡得不安穩，我拒絕」。她說，多年來選舉中，謝龍介經常用廣告車、廟口開講抹黑自己，但又不敢點名以避免被告。不過有一次，謝龍介在造勢時直接指名她進行抹黑，自己隨即提告並勝訴，法院判賠25萬元，「政治人物要拿到誹謗勝訴很難，因為大部分法官都認為可受公評，但我贏了」。

陳亭妃說，她不拿謝龍介被判賠的25萬元，因為會有第6戰，而這張法院認證亂講話、不尊重女性的判決書將深刻印在謝的頭上。她強調，謝龍介後來未再參選，就是心中早已有陰影，「國民黨當然希望找完全沒跟我對戰過的人，因為謝龍介一出來就是6戰6敗，他怎麼可能願意？」

此外，針對民進黨在大罷免案中失敗，引發黨內對2026與2028選局的深層焦慮，陳亭妃則認為，此次罷免案反映的不是單一選區的選情，而是藍白之間「不得不合作」的結構性趨勢，民進黨務必警惕。

陳亭妃指出，4年前沒有藍白合作時，民進黨原本在地方7比3領先，民調甚至差距4成，但選到最後仍僅贏4萬多票。而這次大罷免中，可以清楚看到國民黨與民眾黨在壓力下合流，「藍白不得不合作，這已經是未來會持續發生的趨勢，一直延伸到2028總統選舉」。

陳亭妃強調，民眾黨不可能長期維持「第3大黨」的角色，也不會永遠只做關鍵少數，遲早會面臨是否與國民黨或民進黨合作的選擇，「從趨勢來看，他們已經一步步和國民黨靠攏」。她說，正因如此，2026年全國選舉將比以往更艱困，「我們必須要有這項警覺」。

面對罷免後的民調反應，陳亭妃認為民進黨最重要的不是操作政治議題，而是「找回人民的感動」。她表示自己27年來無論扛轎或坐轎，一直在第一線深耕，因此很早就感受到政治板塊的變化。

以最近一場立委選舉為例，陳亭妃透露競選總部完全沒有動員遊覽車，連當時的總統蔡英文與總統候選人賴清德要來演講，很多人都緊張到打電話詢問：「不動員真的可以嗎？如果總統、副總統來，人太少怎麼辦？」但她當時堅定表示，「要相信人民自主的力量，比動員更重要。」

陳亭妃最後提醒，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

興二期整宅啟動都更 許淑華肯定市府公務員專業推動

回應韓國瑜「桌子四隻腳說」 賴清德盼中方克制：勿成區域麻煩製造者

【文章轉載請註明出處】