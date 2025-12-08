中午來開匯／紅白帖年近百萬支出壓垮民代？ 陳學聖勸「不要動助理費」：省一點夠用 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

近年民代常因助理費爭議頻觸《貪污治罪條例》而遭重判，國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修法草案，被質疑形同替特定人「除罪化」，上週付委審查時，更引發國會助理強烈反彈。對此，前國民黨立委陳學聖今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，陳強調，助理費就是助理費，該筆經費是政府用來提高問政品質、保障助理權益，「民代絕對不要去動，節約一點其實夠用」。

針對助理費修法爭議，陳學聖表示，有一些民意代表不管是地方還中央，會因助理費吃上官司，原因在於平時的紅白帖開銷太大了，所以有些民代必須用助理費去補貼，畢竟民代如果沒有自己的事業，要靠那份薪水活下來，真的很辛苦。

不過，陳學聖直言，助理費就是助理費，依法給的費用叫做基本，身為民代就不能去動用助理的權益，那是政府為了要提高民代問政品質，才讓助理費增加。他認為，如果民代有紅白帖的費用，應該是用其他費用，如選舉結餘款、自己成立基金會等，利用別的名目去增加這方面津貼，「絕對不要去動助理費」。

陳學聖以自己為例，以往他的助理都聘滿，但他的費用不夠，都是用選舉結餘款，在上任後再慢慢的把這些錢花掉。他說，像他在桃園的紅白帖，1個月大概有100個人往生，每個人就要送1對小供品大約800元，1個月基本支出就8萬，1年就要近百萬，非常可怕。

「坦白說，現有的助理費節約一點，其實夠用。」陳學聖說，民代不要打腫臉充胖子，有多少能力就做多少，否則想貪永遠貪不完。他還說，過去他剛到桃園中壢參選時，2010年以前該地選立委都是2億起跳，但他只有2千萬，後來也改變了桃園的選舉生態，還讓很多民代都來感謝他。

傅崐萁身兼多職劍指國會副龍頭？ 陳學聖：智庫是煞車角色

另外，有媒體報導指出，立法院國民黨團總召傅崐萁已兼任中央政策會執行長，現又傳出有望再兼任智庫執行長，外界解讀背後目的恐是要劍指立法院副院長。對此，陳學聖表示，「傅崐萁不適合再接智庫」。

陳學聖以他個人曾掌智庫而言，認為智庫要的是長遠對策而非應急的法案，再加上智庫是「煞車」的角色，而傅崐萁就是在第一線衝，其後的智庫需要有冷靜的人與謀略，否則黨團與智庫綁一起，就只是再讓黨團人數增加14個研究員而已。

指民眾黨很難回到獨立政黨 陳學聖：現基本只能靠藍

「民眾黨現在只能靠藍。」談到藍白合，陳學聖直言，民眾黨現在基本上已經跟藍綁一起，很難再回到獨立的政黨，也回不到綠，否則8席就什麼都不是，藍白雙方互相需求很明確，基本是只要不是太有爭議的法案，藍白合應該還算有高度共識。

不過，陳學聖也說，很多修法的關鍵都在立法院民眾黨團總召黃國昌，雖然黃的看法一直在調整，但只要黃不要太堅持某些立場，相信民眾黨其餘7位立委不難溝通，畢竟黃與藍營系不出同門，只要能說服黃，其他大概就沒問題了。

