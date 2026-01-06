中午來開匯／綠白合或藍白合 周榆修：只要國家不再四分五裂

CNEWS204260106a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

民眾黨秘書長周榆修，今（6）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。周榆修以民眾黨前主席柯文哲，為了催生人工生殖法，拜訪立法院一事，暗批總統賴清德，卻只會浪費口水時間，什麼也不做。周榆修也強調，所謂的「綠白合」或「藍白合」，都要建立在這個國家不要再四分五裂之上，這個很重要。

周榆修說，上個星期，柯文哲到立法院拜會，單純因為要催生人工生殖法案。因為法案的通過已迫在眉睫，柯文哲認為，這是民生法案，政治性相對比較低，所以有必要就是陪著立委陳昭姿，一一到場拜託大家。因此也可以看到，柯P拜託的不只有中國國民黨籍立委，還包含立法院民主進步黨團總召柯建銘、衛環委員會等，只要能拜訪了，都一一拜訪了，只要沒有拒絕他去的，柯P就會到。為了人工生殖法案，總是從一而終。所以柯拜訪立法院的政治性根本不高。

周榆修話鋒一轉，就暗批總統賴清德，是一個國家領導人，就代表現在的總統姓賴不姓柯。但1個被關了1年的柯文哲，甘願為了人工生殖法案，到處去走動。那請問總統做了什麼？總統只在意彈劾案，只是大罵彈劾案是浪費時間，但怎麼不講大罷免也是浪費時間。

周榆修表示，就政治上來講，可能某些人會評論說，柯文哲拜會立法院，是柯復出的起手勢什麼的，但其實沒有，只是因為柯有比較多的時間，可以一起協助催生人工生殖法案，因為台灣必須要再往前跨一步。尤其這已脫離「小藍」或「小綠」的問題，而是進步的法案要往前進，希望能盡量在這個立院會期，能有個結果。

至於所謂的「綠白合」，倒底有沒有空間？周榆修則說，事實上民眾黨曾經投過總統提名的大法官人選劉靜怡。難道因為這樣，就變成了「超級小綠」嗎？其實沒有什麼「小綠」、「小藍」的問題，以前民進黨還曾經笑過國民黨已經變成「小白」了。

周榆修還以行政院提名中選會委員一案表示，如果一開始的互動就拉回常軌，「你發文我們推薦。然後行政院提名的人選是合適，當然民眾黨有自己的標準，譬如說，你要填問卷，針對相關的議題，表達出態度」。順利的運作下來，難道這樣民眾黨就叫做「小綠」嗎？周榆修強調，所謂的「綠白合」跟「藍白合」，都要建立在國家不要再四分五裂了。

周榆修說，柯P曾說，只有握著權利的人，才有能力喊停。所以現在最應該喊「停」的，其實是總統賴清德。所謂的一念成佛、一念地獄，事實上「喊停」不是只有針對在野黨的窮追猛打，其實也包含民主進步黨黨內，真實的聲音。例如下個星期即將要謎底揭曉的台南市長初選名單出爐，還有高雄市長人選，大家都在看著。所以柯文哲只是做了一個示範，期望賴清德願不願意一樣，如果柯文哲都能夠踏進立法院，都能到民主進步黨團找總召柯建銘。那總統賴清德，可以做的事情，可就多了。

周榆修表示，如果這個法案是對的，只是因為民眾黨與國民黨，意見相同，就被歸類為「小藍」，那民進黨也太玻璃心了。他直指，民進黨目前普遍有一種感覺，就是有種「皇帝不能講」的氛圍。尤其行政院提名的中選會委員游盈隆，是「小藍」嗎？游盈隆化成灰都是綠的，不只是綠，還是獨派。所以怎麼解讀所謂的「小藍」、「小綠」呢？為什麼總是有人喜歡分「藍」、「綠」、「紅」、「白」呢？周榆修表示，喜歡分顏色，如果從一而終也就算了。可是問題是，有的時候還會看到某些人突然急轉彎。

周榆修提到民進黨籍立委林宜瑾，提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》一事，由於引發關注後，林宜瑾竟又表示，未成案哪來的撤案一說。周榆修說，沒有成案那來的撤案，這不就是邏輯死亡。其實，如果真的沒有成案，那就讓法案成案啊。

周榆修表示，前總統蔡英文在2016年，就講得很清楚，依照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，處理所謂的兩岸關係。對於這件事情，是牽一法動全身，沒想到提案結果變成自嗨，要不然就讓法案成案，接受大眾的公評。

