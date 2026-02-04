中午來開匯／習近平整肅張又俠效應 邱垂正同意學者比喻「史達林大清洗」說 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

陸委會主委邱垂正今（4）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。對於中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬，消息曝光震驚各界；邱垂正表示，中華人民共和國主席習近平的軍方整肅行動加劇，有學者評論猶如蘇聯獨裁者史達林大清洗；他強調，陸委會將持續關注中共高層變動以及權力更迭，也預測未來中共許多政策將會更保守也更強硬。

邱垂正分析指出，習近平近期的軍方整肅行動，除了清洗政敵外，也將劍指盟友及親信；而陸委會將持續關注中共高層變動以及權力更迭，也預測未來中共許多政策、對台之態度，將會更保守也更強硬。

台美關稅談判達成協議，而中共外交部高喊反對，要求恪守「一中原則」、中美3個聯合公報。對此，邱垂正表示，台灣是世界貿易組織（WTO）和亞太經濟合作會議（APEC）的成員，有權與任何國家進行經貿協議，中共無權干涉。

「中共此舉充斥霸權心態，破壞國際秩序，更是麻煩製造者。」邱垂正進一步表示，中國目前經濟下行、失業率高、生產過剩，甚至連公務員薪水都發不出來，他呼籲中共應聚焦內部許多嚴峻問題，不要干涉台灣。

而針對國民黨主席鄭麗文近日拋出「兩岸和平框架」主張，並公開表態希望與中國領導人習近平展開和解對話，避免兩岸情勢因台灣政黨輪替而出現變化。邱垂正則指出，在台灣多年以來的民意調查，高達8成以上人民不接受中共所提出的一國兩制主張，是明顯的主流民意；因此究竟「兩岸和平框架」裡裝的是什麼？框架內是否有統一內容？鄭麗文有必要對台灣人民講清楚。

對於兩岸觀光持續卡關，邱垂正表示，台灣政策立場歡迎陸客來台，也希望兩岸恢復觀光交流，並呼籲海旅會盡速正面回應台旅會，就恢復兩岸觀光後的旅遊穩定、品質、公平、安全等議題進行溝通把關，讓兩岸觀光早日回到正軌。他也強調，「至少不要軍機艦擾台、跨境鎮壓，還有台灣人赴陸遭盤查拘押，這樣怎麼保障旅客權益？」

此外，針對台灣對小紅書發出一年的限制令，邱垂正說明，原因為該平台詐騙案數量攀升、傳遞錯假訊息，且未回覆台灣警方的資訊安全改善建議，對資安造成極大危害。

邱純正也指出，當認知作戰的一方成本很低，用陸製APP放毒，但是台灣是自由民主國家，相對資訊散佈也快，因此相關單位、政府作業的成本很高，兩邊高度成本不對等，才必須做出限制令。

最後邱垂正強調，防範假訊息、認知作戰，是政府政策的重中之重，力求在最短時間之內揭露並澄清，並在保障言論自由及民主價值之間找到平衡點，有效遏止危害，「最重要的是識讀教育要提升，防止遭錯假訊息影響」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

