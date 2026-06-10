中午來開匯／舉2012蔡英文被美方放話前車之鑑 黃介正曝鄭麗文訪美3大關鍵看點
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
國民黨主席鄭麗文近日訪美，讓外界也相當關注台美軍購預算風波，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正今（10）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，黃介正指出，華盛頓對鄭麗文拋出的「考題」，有助於釐清藍營對美態度；他並提出鄭此行有「3大看點」：包含觀察鄭麗文被堵訪時的表情、國民黨釋出的新聞稿，以及「美方會後有無對外放話」；他更舉2012年前總統蔡英文訪美，遭美方放話重傷選情為例，強調美方態度非常重要。
出訪前有秀考題 黃介正：華盛頓關心鄭麗文敘事基礎、軍購和兩岸未來
黃介正表示，對於所謂華盛頓對鄭麗文的考題，相信也會是對鄭到底在想什麼做一個很好的釐清。他表示，自己這幾天的觀察重點：第一，當鄭被記者堵訪時，鄭的臉色為何？第二，國民黨訪團所釋出的新聞稿；第三，美國與鄭麗文會面完後，有沒有對外放話？
黃介正提到，2012年前總統馬英九要挑戰連任，挑戰者是蔡英文，當時蔡有到美國訪問，蔡本人還沒離開美國，美國的國安副顧問向媒體放消息，「對於蔡英文是不是可以處理好兩岸關係，美國沒有信心」，這個放話至少讓蔡的選票掉了1至2%。因此，他認為，鄭麗文訪美後，美國有沒有放消息，是非常需要觀察的重點。
黃介正也強調，國民黨向來的主張都沒變，就是「親美、友日、和陸」，所以無論要稱敘事或是基本立場，國民黨的大框架都沒有變化。他提到，鄭麗文也曾受訪表示「美國就是台灣最好的朋友」，基本立場沒變，但美國看到的現實是中國崛起的事實，中國有能力、有辦法但不一定有意願去挑戰美國。
軍購預算警報燈亮了？ 黃介正曝：7800億仍有近6成川普還沒決定
至於軍購預算問題，立法院日前三讀通過7800億元軍購特別條例版本，相較行政院原訂計畫1.25兆元大砍4700多億元。黃介正表示，中國一直反對台美軍購，但當美國總統川普被記者堵訪時，曾透露美方正在跟北京討論，「這下警報燈就亮了，以前不討論現在卻要討論」。他打趣表示，乾脆國民黨不要擋軍購了，因為川普也在擋。
黃介正透露，美方日前就表示1.25兆是跟台灣的國防部共同研究出來的額度，希望台灣國會能夠支持。他也說明，目前國會通過的是7800億元，而這7800還有將近60%川普還沒決定；其他被刪減，就看國防部是要另提特別條例、特別預算，或是追加預算還是改成年度預算等。
照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊
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