中午來開匯／蔡壁如直言2026藍白合若攪黃 建議民眾黨2028要有母雞爭取政黨票 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

面對外界關注2026地方選舉藍白是否合作，民眾黨前立委蔡壁如今（25）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》表示，基層選戰本來就回到「實力原則」，即便高層談得再漂亮，合作能否落實仍取決於國民黨基層是否願意配合。她強調，像台北市長蔣萬安是否願意替民眾黨議員站台，就是合作談判中必須講清楚的關鍵，「高層談完後，必須能從上到下貫徹，否則合作只是空話。」

廣告 廣告

蔡壁如指出，合作不是光看黨中央說什麼，而是要看基層能不能真正配合；然而過去經驗顯示「落差很大」，因此她對2026藍白合作的可行性坦言「有所保留」。

外界常稱台中中一選區是藍白合作的示範區，但蔡壁如說，真實情況並非外界以為的國民黨完全禮讓，「國民黨沒有提名，但國民黨黨員還是有人自己出來選」。她指出，即使多數藍營支持者願意投給她，但國民黨內仍有人堅持參選，對合作造成現實衝擊，也讓她在那次選戰中留下遺憾。

蔡壁如強調，這正好反映藍白合作的最大困境，即使黨中央願意談，基層未必願意接受。因此她認為2026要談合作「難度非常、非常、非常高」，不僅需雙方黨中央智慧，還得面對地方派系、個人利益與藍營基層的心態。

談到未來各縣市合作可能的方式，蔡壁如重申，高層必須說清楚，例如蔣萬安等母雞到時要不要來幫民眾黨議員站台？國民黨要不要在友善選區釋出空間？她表示，這些都是合作前必須先談好的具體內容，而不是等選舉開始才喊團結。

蔡壁如強調，民眾黨並不排斥合作，但也不會放棄自身實力，「該談的會談，但我們有我們的底氣」。她說，民眾黨會端出政策與候選人實力，讓民眾看到民眾黨不是附屬於國民黨的「小藍」，而是能獨立作戰、有競爭力的政黨。

蔡壁如最後提醒，2026若談不出結果或攪黃，國民黨別想著2028還能合作，「合作是互相的，不是單方面壓著來。」她呼籲國民黨若真心想合作，必須展現誠意與智慧，讓雙方都能「舒服地走下去」。

面對外界聚焦2026地方選舉藍白是否合作，蔡壁如直言，2024年總統大選的經驗已證明，民眾黨為了政黨票、建立母雞效應，堅持自主路線；若2026藍白協商最終「談不攏、沒有結果、地方反彈」，民眾黨2028就算再辛苦，也會自推正副總統候選人，因為「自己的黨自己救」。

蔡壁如回顧，2022是民眾黨第一次參與地方選舉，當時並不存在藍白合作議題；真正的關鍵在2024總統大選，柯文哲最後決定堅持參選，「最重要就是政黨票，因為小黨要在區域立委拿席次非常困難」。她強調，有母雞帶隊，政黨票才能衝高，也靠這一役建立民眾黨的基本盤。

談到外界最關心的2028，蔡壁如語氣強調表示：「2026若談不攏、不成局，2028民眾黨無論如何都要推出自己的總統和副總統候選人，因為我們是政黨，要為自己的理念而戰」。她指出，小黨通常在「三次大選」後面臨泡沫化的魔咒，民眾黨正處在最關鍵的時間點，「我們一定要突破這個命運，才能永續經營」。若2026藍白合作最終「沒有結果」，民眾黨就必須完全自立自強、靠自己的力量守住政黨票與國會席次。

蔡壁如坦言，她在各地輔選時深刻感受到年輕人的期待，「很多年輕人說，國家太亂了，他們願意支持民眾黨，是因為看到民眾黨不是藍的附屬品，也願意獨立站起來。他們告訴我，談合作最好，但談不攏，你們也要自己站得起來」。

談及柯文哲近一年的羈押案，蔡壁如說，每個人都覺得替他叫委屈，認為司法對柯文哲，「不公不義、實實在在在欺壓他」。她強調，這段期間反而讓柯文哲在基層社會的聲望明顯提升，民眾普遍同情並支持他，「這是我在地方深深感受到的」。

蔡壁如指出，柯文哲目前面臨的最大關鍵，就是明年3月地方法院第一審結果，如果一審超過10年刑期，他可能就無法參選。她說，這段時間對民眾黨至關重要，全黨應該協助柯文哲專心打官司、避免外界誤解，「怎麼配合、怎麼讓他安心，都是我們要共同面對的課題」。

蔡壁如也透露，柯文哲接下來將推出內容型節目「土城十講」，以講述個人經驗、理念與觀察，方式類似柯過去在台大醫院的授課風格。她說，這很符合柯文哲的個性，他喜歡分享生活經歷，很多民眾也會因此產生共鳴，「土城十講」有機會再次凝聚支持者情緒，拉近柯文哲與選民距離。

不過，蔡壁如還是語重心長提醒，全黨必須更加謹慎，因羈押案牽涉人數龐大，聽說黨內有兩三百人被列為關係人，因此在法律程序尚未塵埃落定前，「我們不能讓檢調或法官抓到任何把柄，也要避免被質疑有串供之虞」。她強調，最重要的是先穩住柯文哲3月一審的司法處境，其餘政治與選舉規劃都要等判決後再行調整。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

藍營推放寬中配參政 陳培瑜批：替特定群體量身打造

考察亞灣視察AI產業進駐 賴瑞隆轟藍白惡法讓高雄倒退10年

【文章轉載請註明出處】