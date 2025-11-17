中午來開匯／蕭旭岑談鄭麗文、AIT會面 社群各自強調重點屬「外交常態」、勿過度解讀
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
針對國民黨主席鄭麗文與美國在台協會（AIT）近期會面，引發外界對雙方發布內容差異的討論，國民黨副主席蕭旭岑今（17）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，外交會後各自發表不同重點，是國際間長期慣例，外界不需過度解讀。
蕭旭岑說，無論是美中談判，或美國總統川普與中國領導人習近平會面，雙方會後發布的資訊本就會依各自立場著重不同內容，「AIT臉書是呈現谷立言處長講了什麼；國民黨則重點放在鄭麗文主席講了什麼」，兩者出現差異並不代表有出入，而是外交文件的正常現象。
蕭旭岑也透露，美方確實有向鄭麗文發出訪美邀請，只是未列入公開貼文，「沒有寫，不代表沒有」。他強調，本次會面真正的重點在於，美方對國民黨新團隊及鄭麗文提出的「兩岸對話」方向展現高度興趣，AIT處長親自前往國民黨中央會晤鄭麗文，「這一點本身就相當正面」。
蕭旭岑表示，雙方一致認為台海和平極為重要，而美方在貼文中特別強調以和平方式處理分歧、對話是關鍵，顯示美國關切目前台海局勢緊張，並認為「現在的兩岸沒有對話」。他說，部分外界評論員指出AIT此舉是在「打臉總統賴清德」，他不願如此多做解讀，但坦言美方確實透過貼文呈現他們對「台海需要控管風險」的看法。
蕭旭岑進一步指出，美國關注的不僅是兩岸溝通的必要性，也關心鄭麗文上任後，是否可能與中國大陸高層展開直接對談。他認為，從美方溫和但明確的文字，可看出「對國民黨提出的對話方向相當有興趣」。
蕭旭岑總結，本次會面最重要的訊號，是雙方都將「和平」視為共同基調，而在缺乏兩岸溝通的此刻，美國對國民黨的新方向抱持期待，也關注是否能為區域穩定提供新的控管途徑。
此外，中國日前以「分裂國家罪」為由，對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝，引發討論。蕭旭岑表示，兩岸在政治定位上「互不承認主權、互不否認治權」，因此對於中國以長臂管轄主張追訴台灣民意代表，他個人「持保留態度」，不認為對岸治權可無限制延伸至台灣。
不過，蕭旭岑同時對沈伯洋本人提出強烈批評，稱其在台灣內部的行徑「非常糟糕」，甚至將其與詐騙集團相比。他指控沈伯洋「洗腦青鳥、黑熊」推動課程與相關物資採購，並形容此類行為「擅動人心、朝向戰爭」，認為其手法對台灣社會造成負面影響。
蕭旭岑也點名網紅「八炯」、「閩南狼」處理陸配相關事件的方式「非常惡劣」，指控其到陸配住處拍攝、導致家庭衝突，形容此舉是「侵害人權」。他強調，台灣保障言論自由，但個人對不喜歡的言論，「不能帶著人馬去逼迫他人」。
蕭旭岑表示，焦點不應只放在沈伯洋，而是民進黨政府的兩岸政策，賴清德總統與民進黨應「放棄台獨路線，不要再引戰」，認為目前兩岸緊張情勢與政策選擇密切相關。他強調，中國方面若以刑事角度辦理台灣人士，是其自身立場，「我們不必完全認同」；但依照目前兩岸的特殊局勢，對岸的司法宣示，「我們只能保留」。
蕭旭岑說，民進黨與沈伯洋「操作仇中備戰」，他也以諷刺語氣稱沈伯洋是「民進黨的寶，也是國民黨的寶」，近期沈伯洋公布的民調顯示，其支持度「比民進黨還低」，認為這代表民進黨內部也有不少人不認同沈伯洋的行徑。有關沈伯洋推動的課程與言論，鼓動青少年「備戰、仇中」，並將台灣推向「烏克蘭化」，他也對此表示「完全不以為然」。
蕭旭岑表示，他支持立法院長韓國瑜日前對總統賴清德的回應。他形容賴清德指控在野黨未支持其兩岸政策，就如「自己生病卻要別人吃藥」，批評民進黨意圖把區域緊張責任轉嫁給在野黨與台灣人民。
談到民進黨是否會提名沈伯洋，蕭旭岑語帶嘲諷地說，沈伯洋「不只是民進黨的寶，還是國民黨的寶」。他甚至表示，希望民進黨把沈伯洋「當寶提名」，無論是選台北市長、擔任2028年賴清德副手，他都樂見其成。
蕭旭岑接著加碼諷刺說，2028讓沈伯洋當部長也好，並引用企業家曹興誠對沈的高度評價，稱其「幾乎無所不能」。他強調，像沈伯洋、立委王義川、曹興誠「都是國民黨的寶」，若民進黨願意重用他們，「國民黨會非常感激、非常歡迎」。
回應韓國瑜「桌子四隻腳說」 賴清德盼中方克制：勿成區域麻煩製造者
