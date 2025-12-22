中午來開匯／藍白不敢倒閣？ 楊瓊瓔喊話民進黨：不要再算計、人民要穩定 11

國民黨立委楊瓊瓔，今（22）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院三讀修正通過的《財劃法》，在野黨立委提案彈劾總統賴清德，立法院國民黨及民眾黨團將於立院程序委員會排案，最快26日就能提出彈劾日程表草案。對此，楊瓊瓔表示，彈劾總統是所有政治手段裡依法行事的動作，盼賴能說明清楚為何不副署？為何5名大法官違法組成憲法法庭，宣告《憲法訴訟法》修正條文違憲無效？

「執政黨有義務，必須在人民有疑惑時說清楚。」楊瓊瓔表示，台灣是民主法治的國家，但現在行政院卻不副署，或是副署了卻不執行立法院三讀通過的法案，甚至還有法案覆議失敗仍不執行的紀錄。

「公告過的法案不編預算，就是欺騙老百姓，更可惡的是連副署都不副署。」楊瓊瓔也提到，由5名大法官組成的憲法法庭，於19日判決去年底通過的《憲法訴訟法》違憲；她指出，即便依照舊的憲訴法程序，也需要6名大法官參與評議，但是5名大法官卻以「迴避」為由，將3名拒審的大法官排除總額之外。

楊瓊瓔提出質疑，如此一來，等同「自行造法」，那是否以後《刑事訴訟法》及《民事訴訟法》，司法系統都可以自行修改，讓整個國法根基都被破壞掉？她強調，面對如此嚴峻的國法議題，讓人民沒有感受到任何的信賴與保護，因此才提出彈劾總統，要賴清德出面溝通、說清楚、傾聽民意。

不過，針對外界質疑藍白不敢倒閣聲音，楊瓊瓔則對民進黨喊話「不要再算計」，先前的大罷免遭完封的教訓，綠營已嘗到惡果，顯示人民不會接受任何惡意分化、當家鬧事，因此國民黨及民眾黨決不會中計。

「賴政府覆議不成還不副署，邏輯很奇怪。」楊瓊瓔表示，她所接觸到的基層以及民眾，不分藍綠白都希望國家經濟、社會民生能穩定發展，每個人都說「只要不是民進黨就好」；因此綠營無須再政治話術，藍白會用更佳的途徑，讓國家安定、努力民生議題，讓國民了解誰在維護台灣。

此外，針對明年2026九合一大選，民進黨已拍板由立委何欣純出戰台中市長，國民黨台中市長人選尚未確定，立法院副院長江啟臣及楊瓊瓔均表態參選。而究竟會由誰出線代表國民黨參選，楊瓊瓔說明，一切都會遵循黨內提名機制，會先協調，若協調不成再初選。

楊瓊瓔也提到，黨內部還沒談到協調階段，因此目前仍是「姊弟登山」，一起努力互相尊重。她強調，與江啟臣兩人參選的目標都是讓台中更好、延續台中市長盧秀燕的根基，不會因外界傳聞而使兩人有嫌隙、亦不可能被分化，一切皆等待黨中央決定方法，「不排除作君子之爭」。

