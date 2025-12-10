中午來開匯／藍白最強應一對一民調 陳琬惠：雙方若不買單「這個合也合得很硬」 135

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

過去曾擔任立法委員的現任民眾黨宜蘭縣黨部主委的陳琬惠，甫被黨徵召角逐下屆宜蘭縣長，她今（10）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時表示，在宜蘭縣的選舉中，民眾黨與國民黨之間存在整合與合作機制，她會被民眾黨徵召參選，證明黨中央肯定她在地方深耕已久。她認為，國、民兩黨應各自推出最強人選後進行一對一的民調對決，希望能透過智慧協商找到雙方都能接受的合作模式，方式最好是社調。

陳琬惠指出，她從去年卸任立委後，就一路都在宜蘭做各種服務，也擔任地方黨部主委，過去也參選過2次，所以就相關選戰的一個熟悉度來說，黨中央應該認為她已經準備很久，所以黨中央經過討論後，才會決定徵召她來角逐縣長；陳琬惠強調，她有選到底的決心，因為在目前藍白人選裡面，她還是非常的有信心，畢竟在宜蘭這個地方，她經營的時間最長。

陳琬惠表示，對民眾黨跟國民黨來說，還是一個黨對黨的一個討論，她自己就按部就班走下去，不可能一直在等國民黨，民眾黨自己就定於一尊，兩黨推出最強候選人，最後再來一對一的來比；國民黨宜蘭議長張勝德跟立委吳宗憲兩個要先比民調，出線那個人再來和她比，看到時候是比民調或社調各種方法都行。

陳琬惠說，吳宗憲跟民眾黨的關係是友好的，而且一起在立法院征戰無數，其實有默契的，吳宗憲本身是希望先跟張勝德比民調，如果不是選票是支持度的話，用民調來看的話，藍軍部分吳可以拿到，也可以拿到中間淺藍淺綠，而張勝德就比較偏向基層的根源。

陳琬惠也提到2024藍白合的失敗，指出藍白去年失敗後也花很長的時間，在立法院聯手應對賴政府，都培養了新的默契跟情感。但她說，這個是在立法院部分，雙方在堆疊善意的過程中，黨已經徵召她，她最重要的工作就是爭取宜蘭縣民最大支持跟肯定，願意把票投給自己，所以她就是不斷的往前衝。

至於藍白未來要怎麼合，有多大的善意去討論出一個公平的機制？陳琬惠強調，有沒有可能最後談出來的機制，沒有辦法讓藍白雙方人馬都能夠買單的話，「那這個和也會合得很硬」，或者後面又讓彼此傷感情？陳琬惠說，民進黨為了要拿回宜蘭縣長這一局，基本上是傾全黨之力、大軍壓境到宜蘭來協助他們的候選人。

因此陳琬惠認為，就目前藍白的整合上面，她高度期待兩位主席跟這個團隊的智慧，但她也承認確實是一件不容易的事情，因為提出來的方法必須要雙邊都覺得可行，但民調的方式也不能夠太直接，所以她才一直提出社調。陳琬惠說，就說個人來講，彼此都說自己才是最大公約數，但要有自信能贏才行，「國民黨也不能死壓著民眾黨，大家這樣公平嘛」。

陳琬惠強調，藍白合是一個團隊來選的概念，所謂的團隊是這樣，輔選是一定的，假設今天是她出來選，她就是一個一起合作的競選團隊，在這裡面也不會沒有張勝德，老實說在這個過程當中，藍白3個人都有討論，雙方各有優缺點，各自支持者也不相同，假設在這個過程當中，彼此殺到像民進黨初選那樣，大家都把感情打壞了，這是大家最不希望的，不過民進黨最厲害的就是，前面殺得亂七八糟，但後面還是可以合起來。

照片來源：翻攝畫面

