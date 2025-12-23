中午來開匯／補足大法官人數解憲政危機 張景森：總統有義務一定要再提名

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

前政務委員張景森今（23）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及《憲訴法》違憲爭議與憲法法庭運作困局時主張，憲法法庭面對「非常時刻」可採「緊急避難」思維因應，但國家不能長期處於非常狀態；追根究底仍應「盡快補足大法官人數」，並檢討修法門檻，避免憲政機構遭癱瘓。

2025年12月5位大法官作成憲判，宣告《憲訴法》部分條文違憲；另有3位異議大法官認為法庭組成無效、判決不生效力，國內法界因此出現嚴重歧異，相關討論延燒至憲政秩序與憲法法庭正當性。

廣告 廣告

談到外界質疑是否陷入「循環論證」，張景森說，循環論證最終必須選擇「從哪一端來解開這個鏈鎖」，並表態支持由現任多數大法官先行解開，事實上有3位大法官屬長期迴避、已停頓一年多，並非這次才迴避，因此在員額認定上不納入。加上已經給立法院一年，政治層次不是短期能解決的，但危急是立即且很明顯，因此相關決定應受社會公評，回到「老百姓怎麼來審判」，張景森認為大法官的裁判是合理的。

面對主持人拋出「憲法法庭為什麼可以槓掉大法官」的質疑，張景森回到程序面直言，進來投票，不能不進來投票還要求別人不得否決，大法官開會屬義務，大法官沒有不開會的權力，若長期不履行義務、屬自行迴避狀況，迴避本就不算在開會總額，投票的時候就不算在總額，也算合理。

至於主持人追問正當性是否薄弱，張景森表示，確實涉及憲法法庭運作規則與門檻設計，但可受社會公評，若已造成憲政危機，大法官有責任保護憲法完整。張景森以「消防隊」比喻，稱憲政機構遭摧毀時等同「消防隊本身被放火了」，不能再顧及「市長規定他3個人才能打火」；面對市長、議會不同解讀，仍須先救火，也就是先守護憲政機構，才能守護憲法。

張景森進一步指出，這類作法不是常態，制度設計的核心應避免讓憲政機構因人事更迭、政治攻防而被門檻摧毀掉正常運作，因此修法目的應回到一句話：「是為了讓它能運作，不是為了讓它不運作」。

談及若未來大法官卸任，可能出現更極端的表決困境，張景森表示，非常時刻可以用緊急避難處理，屬可支持的非常態手段；但他同時警示，不能讓國家都一直屬於非常狀態，並以歷史經驗指戒嚴時期亦屬非常狀態，曾凍結許多憲法上的人民權利。

張景森主張，當非常態手段被接受時，不應把焦點放在追究大法官責任，政治層次「朝野也要一起來做」，回到根本解方：不要讓「消防隊員額老是不補齊」，導致憲法法庭老是違反規則去滅火。

節目中，主持人以「救護車還是可以闖紅燈」作比喻追問，張景森回應「是可以」，但也強調一句：「不能經常闖。」張景森接著說，追根究底仍是盡快補足大法官人數，並要求《憲訴法》必須納入可能發生此類狀況的制度設計，進行合理的修法。

張景森直言，上次修《憲訴法》亂修是錯的，明顯就是違憲的，會讓憲法法庭癱瘓，因此那個法是不對的。他說，背後是政治鬥爭，立法院應承認修法不對、不合理，並應檢討如何趕快再修回來。

張景森指出，制度面屬長期工程，但短期內國家也不能容忍隨時可能會有憲政危機。他並把焦點指向提名與審查責任，強調總統有義務要提人；總統雖提了兩次，但兩次都被在野黨「不分青紅皂白」否決。對此，張景森認為，憲政危機很嚴重，嚴重到晚上睡不著覺；若行政單位不照憲法做、立法院也不照憲法做，老百姓晚上都不敢睡覺了，很危險。

回到提名現實困境，張景森描述，行政權端可能認為提名人選已是千挑百選，社會能認定符合資格者本就不多；如今被否決，對被提名者聲望也是挫折。張景森說，若要再提第三批人，可能會擔心被「斬首示眾」；加上前兩批被「無差別砍殺」，總統找人確有難度，但還是要努力，因為這是總統的責任，還是得提名。他重申，總統有義務一定要再提名，不提「應該明顯是違憲」。

立法院可能要求總統「商量」人選？張景森表示，從政治面看無可厚非，立法院不可能只負責「蓋章」同意，否則存在意義何在。但話鋒一轉，張景森表示，回到老百姓角度，憲法法庭應獨立於行政跟立法，應不受政治影響，而不是由政治力量來均分；若以政治實力分配名額，會把政治對立與紛爭帶進司法機構。

張景森並舉剛卸任的前大法官黃虹霞為例，表示黃鴻霞曾由前總統馬英九提名，並歷經前總統蔡英文時代，若以馬的人或誰的人來貼標籤，就很奇怪。張景森也提到外界所稱「綠友友」等說法，認為若用此框架，許多釋憲立場都有歧義將難以解釋，並重申尊重司法獨立，不要政治化，他不贊成大法官提名按「政黨比例」。

張景森直言，若國家從家庭到議會到憲法庭都黨派化，會很慘，社會永無寧日。張景森說，裁判也要受其他權力制衡，亂裁不行，因為將面對名聲與社會評價，建議總統「勉為其難」再認真徵詢「鴻學大儒」等人選。

張景森也說，總統提名不會不慎重，若真出現「樁腳」等社會觀感問題，立法院就應揭發並提出不同意理由；同時呼籲立院審查時，也不要有黨派的觀念，若認為不適合要講清楚理由，讓老百姓理解否決是因具體理由，而不是一句「通通不行」就帶過。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

NCC廣電換照機制遭質疑標準模糊 邱若華喊話：現在開始改革

北捷張文逞兇曝科技瓶頸 徐弘庭籲導入主動式AI偵測通報

【文章轉載請註明出處】