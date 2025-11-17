中午來開匯／認同台獨本來就是騙局 蕭旭岑嗆沈伯洋不敢講中國有多惡劣 117

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對近期投書批評民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案後「製造悲情」卻未能獲得同情，國民黨副主席蕭旭岑今（17）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，台獨本就「是騙局」，並再度批評民進黨執政無能導致兩岸情勢緊張；他指出，近來中共軍演、共機繞台頻頻，但過去前總統馬英九執政時期並沒有這樣的情形，痛批民進黨、總統賴清德不該持續將責任推給中國大陸。

廣告 廣告

有投書批評沈伯洋在遭到中國公安立案調查後，製造悲情卻無法獲得同情，並指向台獨就是騙局。蕭旭岑表示，台獨本來就是騙局，如果沈的黑熊學院真的這麼勇猛，就應該向全世界講中國有多麼惡劣，還有沈的態度、理念需要烈士犧牲，但沈「不敢、也不可能」。他說，既然台獨理念如此高尚，為了台灣獨立建國做犧牲，那應該做一些動作吧。

韓國瑜批賴清德讓台灣4腳斷3腳 蕭旭岑認同：無能執政者才是加害者

此外，針對中共近來經常文攻武嚇、共機擾台，蕭旭岑表示，為什麼過去馬英九時期不會這樣，他認為現在無能的執政者才是對台灣人民的加害者。他質疑，如果執政者有能力恪守中華民國憲法，且真的有心處理兩岸問題、維持兩岸交流怎麼可能會到今天這個田地？

蕭旭岑說，立法院長韓國瑜沒有講錯，台灣的4隻腳已經被賴清德打斷3隻腳，所以民進黨怎麼可以把責任推給別人？他提到，如今中共軍機繞台、軍演等，讓台灣人民覺得很不安，但民進黨該去反省，為什麼馬英九時期環台軍演沒有過？

「民進黨、賴清德不要再把責任推給中國大陸了。」蕭旭岑也說，同樣一個習近平，10年前，他可以跟馬英九在新加坡見面，當時大家還都覺得有和平大橋的可能；10年後還是習近平，賴清德卻搞得危機四伏，那是誰的問題？

中共釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼，日前遭遣返的中配劉振亞叫好，但海基會副秘書長黎寶文擔憂，這樣的少數發言對中配群體構成負面刻板印象，這不是一個好的發展。

蕭旭岑則表示，他對黎寶文的看法沒有意見，畢竟武統言論在台灣不受歡迎，但他認為台灣一直自詡有民主制度、言論自由，那為什麼當別人的武統言論聽了不開心就用粗暴的方式，甚至是陸委會的公權力把人遣送回去，「那你不是自我打臉嗎？言論自由變成要聽了喜歡才是言論自由」。

高市早苗「台灣有事」引發國際討論 蕭旭岑：她確實違背日本一貫政策、憂台被波及

最後，日本首相高市早苗表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中，能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發國際討論。蕭旭岑表示，高市早苗的言論在日本內部其實引起相當大的正反意見，至少有3位日本前首相表達反對，甚至有民眾到官邸抗議。他說，用民調評估很危險，就像俄烏戰爭開打前，烏克蘭人民高達9成支持總理澤倫斯基，但戰爭開打後下降到4成以下，尤其有這種民主主義的氣氛下，不能用民調衡量。

蕭旭岑認為，很感謝日本表達要挺台灣，但是幫忙不是嘴巴講講，如果對局勢帶來困擾，美國又沒有要背書，那到時候民進黨還要瞎挺嗎？他說，高市早苗確實違背了日本一貫政策，這其實是相當危險的訊號，將來如果日本與中國大陸爭議或衝突升高，台灣絕對會受到波及。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／蕭旭岑談鄭麗文、AIT會面 社群各自強調重點屬「外交常態」、勿過度解讀

中午來開匯／鄭麗文稱「普丁非獨裁者」惹議 黃介正舉俄羅斯學生對北約看法「我不太驚訝」

【文章轉載請註明出處】