中午來開匯／誓言2026顧好台南 陳亭妃：讓賴清德連任無後顧之憂 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民進黨立委陳亭妃，今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對日前外傳陳亭妃可能脫黨參選台南市長一事，陳亭妃直言根本是假議題，且她民調高，質疑「怎麼會問民調超前的人這句？」她也提到，若她獲得黨提名參選，第一位拜訪的就是同黨競爭對手、立委林俊憲。

「我如果獲得黨內初選提名，代表參選台南市長，我第一位要拜訪的人就是林俊憲委員。」陳亭妃表示，她與林是一個團隊、是同一陣線的人，而賴清德也清楚說明，黨內初選結果最慢會在明年1月底前出來，是早就定調的事，而她也希望越快越好，減少大家的紛爭、盡早完成黨內整合。

「2026大選是民進黨聲勢拉升的前哨站，2028則要讓賴清德連任無憂。」陳亭妃進一步表示，因為賴清德身為總統，必須承擔所有執政的後果及狀況，身為立委，一定要做賴的後盾、有事就要擋在前面，她有信心可以幫黨及賴「把台南顧好」。

陳亭妃也澄清日前在中常會上，遭賴清德點名說明烏山頭水庫質詢一事。她指出，其實外界都誤會賴、一切都是遭到斷章取義，其實她當時在立院質詢時，是希望各部會能將烏山頭設置光電板的核可評估及檢測，放到平台上讓民眾都可以看到，以解除擔心汙染的疑慮，「而主席是給我機會，讓我說明清楚，而不是教訓或責難」。

對於林俊憲日前舉行首場大型封街活動，台南市長黃偉哲現身站台，被解讀表態力挺。陳亭妃提到，黃偉哲的立場始終保持行政中立，即使是她舉辦大型造勢活動，禮貌性邀請黃都沒問題，但問題是她不會辦大型造勢活動。她強調，媒體好像都認為2026的台南市長選情火熱，但其實大家各自有自己的選戰步驟，「沒有所謂的台南很激烈」。

此外，對於先前台南發生88槍案，光電弊案叢生，未來如何避免？陳亭妃則說，就是一切資訊都要公平、公正、公開、透明，而第一個立法院經濟委員會提到要抓「饋線蟑螂」就是她，要求經濟部不能讓饋線待價而沽，因此規定拿到饋現權3年沒開發，就要歸還。

對於二修《財劃法》，行政院昨日再次邀集各地方政府交換意見，主要聚焦事權劃分。對此，陳亭妃指出，即便是在前總統馬英九任內，還是沒有提出所有縣市都可以接受的《財劃法》版本，就是因為「很不容易」。她也提到，在過往有許多縣市發不出公務員薪水，但當蔡英文擔任總統後，迅速做許多統籌分配及協調，困境才得以解決。

陳亭妃續指，因為藍白之前沒有拿到所有細節資料，導致之前的《財劃法》修正錯誤，使台南經費整整少了159億元，這對南部是嚴重的剝奪感。她直言，「國民黨版的財劃法荒腔走板，政院版可以解決其中許多問題，但還是有許多細節需要再討論及解決」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

