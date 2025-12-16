中午來開匯／談「便當助理」明顯減少 田飛升盼修法能讓助理制度更健全
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
針對近期引發高度爭議的國會助理費修法議題，立法院國會助理工會副理事長田飛生今（16）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，助理工會預計於明日召開理監事會議進行討論，相關修正內容將待會議結束後才會明朗，時間約在中午左右。他指出，目前修正方向由理事長與監事會召集人進行彙整，明天將交由理監事會進一步討論。
田飛生說明，助理工會針對修法的基本立場，是希望能導正立委陳玉珍所提出的相關提案內容，修法方向應以保障國會助理制度更加完善、更加健全為目標。若修正內容完成，未來不排除對外公布，讓社會了解工會對制度改革的主張。
田飛生指出，立法院的國會助理普遍都相當認真投入工作，大家都希望能擁有較為穩定的工作環境與制度保障。國會助理多半對政治事務與公共政策抱持一定的興趣與熱忱，但若制度與待遇長期不穩，將對人力留任造成實質影響。
田飛生坦言，助理圈內時常自嘲，只要在立法院待滿一年，就已經算是「資深助理」，這樣的現象其實相當可惜。他指出，不少優秀助理因待遇或相關福利制度問題選擇離開立法院，轉往其他職場發展，導致國會經驗與專業難以累積。
田飛生認為，這次修法議題引發社會關注，某種程度上也是一件好事，讓外界更清楚國會助理的工作內容與勞動型態。
外界長期以「國會蟑螂」、「便當助理」形容立法院助理制度的亂象，田飛生表示，依他個人觀察，隨著單一選區兩票制上路，以及立法院透明度提高，所謂「便當助理」的情況已明顯減少。
田飛生指出，現在立法院內的工作模式與過去不同，委員辦公室與國會聯絡人每天都在立法院活動、彼此聯繫密切，大家對於各委員辦公室有哪些助理、各自負責哪些工作內容，其實都相當清楚。
田飛生回顧，早期確實曾聽聞有不領薪水、僅掛名助理的狀況，當事人可能向委員表示不需支薪，只希望取得助理證件，再以其他方式協助委員處理地方事務或活動贊助。他坦言，這類情況多發生在國會助理尚未制度化、法制尚不完善的年代。
不過，田飛生也強調，隨著近年立法院運作透明度提高，外部監督力量逐漸強化，包括公民監督國會聯盟、口袋國會等團體持續關注立委表現，過往的灰色操作空間已大幅壓縮。
針對現行制度，田飛生說明，目前公費助理名冊由立法院人事處掌握，仍具一定的管理與監督功能。然而，若未來修法改採「統籌運用」方式，助理是否需報到人事處，恐怕不再有明確規範，屆時立法院將無法掌握完整的工會助理名冊。
前國民黨立委蔡正元過去曾提案刪除9項立法委員無法源依據的補助津貼，田飛生指出，當時部分遭刪除的經費，實際上也牽動到國會助理的福利與工作環境，後續都是透過工會多年協商，才逐步爭取回來。
田飛生表示，當年被刪除的補助中，包含與助理相關的文康活動費，當時每名工會助理一年約有3000元文康費，若一個辦公室聘用10名助理，一年約可有3萬元，讓助理在休會期間能舉辦聯誼或餐敘活動。然而，該項經費在蔡正元提案時被全數刪除，直到後來由工會理事長李永誠等人持續與立法院溝通，才逐步爭取恢復。
田飛生直言，早年立法院對國會助理的重視程度並不高，認為助理流動率高來來去去，因此不認為有必要給予太多制度保障。當時立委任期僅三年，助理第一年熟悉業務，第二、三年便面臨選舉與人事更動，助理權益自然難以受到重視。
田飛生指出，隨著立委任期改為四年，加上單一選區兩票制實施後，立法院的重要性與專業度提高，對國會助理的態度才逐漸轉變，相關權益也多半是在助理工會長期努力下，逐步爭取而來。
田飛生舉例，除了文康活動費外，生日禮金也是工會後來爭取到的福利。他指出，立法院內的正式職員與約聘人員原本皆有生日禮金，唯獨公費助理沒有，經工會反映後，才逐步獲得改善。
田飛生強強調，只要不違反《勞基法》，甚至優於《勞基法》的福利，其實立法院人事處都有空間處理，關鍵在於是否願意推動。
對於比照國際制度，田飛生也提到，美國、日本國會的助理制度相對透明，助理名冊須公開管理，且具有年資與資深制度，待遇與保障也較為完整。但他指出，在陳玉珍提出的助理費修法版本中，並未看到類似配套。
田飛升透露，陳玉珍日前與助理工會協商時，也坦言修法內容仍有不足之處，但可能基於觀感考量，未選擇撤回提案。但他強調，工會立場始終希望修法能朝向制度健全、保障助理權益的方向調整，而非僅處理經費流向問題。
