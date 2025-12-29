中午來開匯／請辭立法院副院長全力參選？ 江啟臣：以後的事以後再說 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

立法院副院長江啟臣，今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。對於目前立法院與行政院間的僵局，江啟臣指出，問題不是出在立法院的議事過程，而是政黨間的對立，所以問題又回到各黨對於《憲法》的解讀；他強調，也因此朝野對話與協商，比立法院的議事運作來得更重要。

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》惹議，兩院目前陷入僵局。對此，江啟臣表示，問題並非出在立法院的議事過程，而是政黨之間的對立，建議總統應召開國是會議，凝聚共識才能化解僵局。

「總統賴清德應該要站在制高點，設法讓朝野在大的國家問題上妥協，立法院才能解套。」江啟臣指出，僵局困境受不利影響最深的一定是人民，地方政府亦然，朝野之間必定還是要坐下來談；而他也樂見立法院長韓國瑜正積極促成，但遺憾的是，是雙方卡住各有堅持，例如停砍年金以及《財劃法》。

而對於2026年台中市長選舉，民進黨已確定由立委何欣純參選，但國民黨尚未公布人選。對此，江啟臣認為，黨中央應要加速選出能展現決斷力、領導力的最強人選。

「很多支持者實際上非常焦慮不安，因為我們國民黨一直懸著未決。」江啟臣提到，目前會積極爭取黨內提名，接下來就看黨中央如何協調；他強調，此時不宜講太多話或多做評論，以免遭到外界見狀就見縫插針、被操作，最後導致陰謀論及謠言滿天飛，對黨內和諧及團結沒幫助。

至於在表態欲參選台中市長後，隔日即被問何時請辭，江啟臣則回應表示「還是以黨內提名優先，其他事都是以後的事情。」他指出，過去以來每次選舉都有「要不要辭掉現職拚全力參選」的問題，對他來說已習以為常、不是新鮮事；但是每位參選人，每個不同個案都有各自處理方式，取決選區等種種因素考量，採尊重態度審視。

此外，針對國民黨主席鄭麗文日前拋出會晤中共總書記習近平的想法，江啟臣表示，此事目前都是從媒體報導得知，並未與鄭談過，加上目前單位立法院副院長不涉入黨務，因此也無法評論。不過，江啟臣也指出，盼鄭麗文針對兩岸、國際以及國內朝野，做更多更充分的說明，讓民眾都能了解。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

