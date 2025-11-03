中午來開匯／財劃法修正指高虹安率全國之先做一事 邱臣遠：稅收貢獻度納入分配指標

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣、李衣綸／台北報導

新竹市代理市長、民眾黨新竹市黨部主委邱臣遠今（3）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談到2026地方選舉佈局、藍白合可能性、柯文哲拋出的「聯合政府」概念，以及新竹市財政紀律、還債進度與擴大內需規劃。

邱臣遠表示，新竹市過去長期「高繳低收」，新版財劃法通過後，一年增加200多億元財源，市府115年度已編列歲入467.27億元、歲出437.16億元，相抵約30億元將用來還債與因應中央補助變動。若議會順利通過，明年上半年有機會達到零負債的實現願景，並將推出「幸福五環」：零負債、發現金、穩經濟、強社福、拚建設。他強調，在財政許可下也已編了20多億元，規劃明年第一季發放「消費金」，不是普發現金、也不是還稅於民，而是要擴大內需經濟、穩定零售與商圈消費。

另外，邱臣遠提到，新竹市、新竹縣一直是民眾黨支持度相對比較高的地方，目前黨中央已經進行第一波提名，新竹市這邊提了3位議員候選人，除了兩位現任市議員李國璋、宋品瑩爭取連任，還有一位香山區的議員候選人，是民眾黨中央委員葉國文。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

談到2026的佈局，邱臣遠表示，在現有基礎上當然希望席次可以往上擴充提升。他說，新竹縣竹北市也有一位民眾黨議員、還有代表；黨主席黃國昌希望，朝「成立黨團」的方向前進。

至於要不要跟各黨合作、要不要跟國民黨談，邱臣遠說，地方一定會考慮「政黨間的合作」，因為每一個選區有每一個選區不同的特色、不同的文化，這個部分都還要做更細緻的評估。他舉例，新竹市一直是藍白合作很重要的地方，2022年市長高虹安就是在這樣的基礎上順利當選，這幾年不論在議會、市政上，甚至中央立法院層級，民眾黨主席都曾與國民黨在議題、修法、立法上合作。

有關地方議會或甚至選舉，邱臣遠說，都有不同的層次，但是基礎上都有合作。因此，2026「還是用比較開放的態度」，因為涉及中央兩個政黨未來合作的方向與談判，但在地方其實一直以來都有很好的默契與基礎。

談到民眾黨前主席柯文哲在解除羈押禁見後，又拋出「聯合政府」議題，主持人追問，這樣的聯合政府能不能先在地方落實？新竹市政府的小內閣、人事，有沒有已經出現類似雛形？

邱臣遠說明，指出必須先還原背景，聯合政府這個議題，是當時柯文哲參選2024總統候選人時，跟智庫討論出來的競選主軸方向，當時的口號其實就叫「團結台灣聯合政府」，這並不是臨時喊出來。

邱臣遠表示，這個構想也取決於柯文哲在台北市的執政經驗，他3個副市長來自各個不同的黨派，有了這基礎，就希望往廣納各界優秀人才方向推動。高虹安上任新竹市長後，市政也是以此為主，「不同黨派只要是優秀的人才，我們都會朝這樣子的方向」，市府裡面有一些局處長、幕僚，其實也都來自不同陣營、不同背景優秀人才，唯有對市民好、唯有能夠回應民意的需求，才能夠得到更多的支持。

至於聯合政府未來能不能成為台灣主流？邱臣遠說，一定要「符合民意」才最重要，因為很多時候回到地方事務，市民是不管黨派、不管顏色，只希望政府能幫大家做事、能發揮專業。

針對新竹市財政議題，邱臣遠則指出，新竹市過去常常是「高繳低收」，一年上繳中央的稅收大概是2900億元，但照舊版財劃法配回來大概一年100億元，包含一般性補助款、統籌分配款等，配回率只有3.5％。

邱臣遠回顧，在新版財劃法上路的過程中，他特別感謝高虹安，在去年財劃法大家還在討論的時候，她率全國地方縣市政府之先，第一個到立法院去跟各個政黨做相關的陳情跟討論，當時包含立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，還有國、眾兩黨黨團總召都見過面，核心訴求就是「將稅收貢獻度納入分配指標」。

邱臣遠提到，新版財劃法通過後，新竹市一年大概多200多億，扣掉原本補助比例後，今年115年度的總預算，市府在定期會已經送審，今年歲入編467.27億， 歲出是437.16億，歲入歲出相抵大概是30億左右，這30億元未來會用來還債，並因應中央補助現在改成申請制、發球權在中央手上的變動情形。

邱臣遠接著說，財政紀律一直是柯文哲、也是民眾黨執政很重要的「執政品牌核心價值之一」，高虹安上任的時候，新竹市手上的負債大概一年是100多億，經過將近3年執政，目前已經累積還債78億，所有短債已還清，只剩下長債，如果照今年預算編列議會通過，明年上半年有機會達到零負債願景，將是新竹非常重要的財政指標。

外界曾質疑「零負債是不是就代表沒有建設、沒有經濟、沒有社會福利」，對此邱臣遠說，市府現在推出「幸福五環」：第一是零負債，第二是發現金，第三是穩經濟，第四是強社福，第五是拚建設，都是環環相扣。

談到為何要發「消費金」，邱臣遠說，背景是因應4月份美國總統川普丟出來的關稅32％，當時全世界都震驚，經過90天談判期，台灣雖然降到20％，但要看的是「相對值」與跟競爭對手的差距，對很多產業造成衝擊。

邱臣遠說，市府做的第一件事，就是先成立「關稅應變緊急小組」，把所有產業的衝擊力影響做「評估報告」，再辦產業座談，協助廠商做外銷拓展的補助計畫；而擴大內需的部分，定在今年第四季跟明年的第一季，在財政狀況允許下，希望明年第一季可以發放「消費金」。他強調，這不是普發現金，也不是還稅於民，是為了擴大內需經濟，要讓零售流通業、民生產業、商圈，都能做消費性的穩定。

主持人問，消費金是短期刺激、還是要真的擴大內需？邱臣遠說，自己4、5年前擔任民眾黨第一屆不分區立委，進國會第一個碰到的是COVID-19，「所以紓困我非常清楚」。他說，這一次新竹市要做的是在維持財政紀律、甚至可以零負債的狀況下，大概編了20幾億要來發放消費金，只要是在今年9月30日以前設籍於新竹市的市民，都可以領取，預計會有45萬市民受惠。

邱臣遠補充，這一切都還是要等待今年總預算於議會通過，11月議會正在審查115年度預算，市府會把施政報告與明年預算方向送議會，若順利通過，明年就會進行發放。

邱臣遠說，配套計畫其實都已經做好，包含「擴大內需跟穩定就業」，從今年第4季開始，就舉辦很多促銷型活動，包括「新竹市購物節」從10月1日開始到12月25日，去年第一次辦只用500萬元宣傳預算，就創造54億元營業額，發票登錄金額300萬張、特約家數1200家；今年截至目前已經比去年同期增加將近50％以上，所以今年已經可以「上看60億新台幣」，因為新竹的消費力很強。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

