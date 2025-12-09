中午來開匯／財政收支劃分法 吳景欽：卓榮泰不執行恐怕是總統的意志

cnews204251209a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

真理大學法律系主任吳景欽，今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。由於立法院日前處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案時，被藍白多數立委否決。行政院長卓榮泰，則因不滿立院強行表決，又拒絕安排行政院到立法院作報告，而表達出行政院沒有必須執行的壓力。吳景欽則說，以台灣目前的國會體制，行政院長只是總統的1顆棋子，更不是民選的行政首長，怎麼有權力不執行。他也提醒，行政院長怎麼可以不副署，如果可以不副署，讓法案凍結在行政院，行政院長比總統還大嗎？

吳景欽說，台灣目前的程序，是立法院通過的法律或修正案，要送到行政院來副署，再送給總統公佈，最後就是依法行政了，但行政院長卓榮泰，卻提出了不執行的概念，簡單的說就是要將法案凍結在行政院。他認為，這時就必須探討一下，以台灣現行的制度，行政院倒底有沒有權力不執行。

吳景欽表示，以日本或英國的首相制，如果不贊同國會通過的法案，可以有幾個選擇，例如覆議或者是解散國會。以美國總統制，總統不認同國會通過的法案，除了提出覆議案，還有一個所謂的「口袋法案」的潛規則。美國總統遇到了不認同的法案，可能會看一下國會會期，只要在公布期限內會期結束，國會休會了，法案自然也就自動消失了，直白說就是被吞掉了。這就是所謂的「口袋法案」。

吳景欽說，回過來說台灣，美國總統為什麼有這麼大的權力，因為美國總統是民選產生的，就連美國國會議員也是民選的，但台灣的行政院長是民選的嗎？而且吳景欽強調，在憲法增修條文之前，行政院長針對法案提出覆議不成的話，是要下台的，因為後來修憲了，不用下台了。基本上，在台灣就凸顯出行政院長，只是總統的1顆棋子而已，不僅不是民選的，民主正當性又那麼弱，怎麼可以不副署，也沒有權力不副署。

吳景欽也說，卓榮泰上任後，已創下一個記錄，那就提出覆議案最多的院長。他也提出疑問，為什麼還不下台。針對財政收支劃分法修正部分條文，提出那麼多次覆議，甚至準備釋憲，搞了一年多，被立法院否決後，竟然現在還在說可以不執行。

吳景欽表示，目前行政院長就擺明了要跟立法院對幹嘛，再強調一次，行政院長的民主正當性是零，憑什麼可以跟一個具有民主正當性的立法院對抗？或許總統賴清德還可以有意見，但換個角度說，也是行政院長就是秉持著總統意志，所以在某種可能，卓院長的態度，也展現了賴總統的一個意志。但他要奉勸賴總統，如果是這樣的行政院長，不管是全民的信任度或者是立法院的信任度，都這麼低的情況下，會有越來越多的政務，沒有辦法再推行的。

吳景欽也以普發現金1萬元的政策為例，現在的行政院長，對部分法案的態度，都是先抵制再搶功。他也提出警告，明年的國防預算是9600億元，將近1兆，但總預算才2.9兆元，還沒到3兆元。

吳景欽舉例，前年總統大選，民進黨籍的賴清德，可能因為選情不是很好，所以提出了私立大學補助政策，後來1年補助預算，大概都約100億元。他一直覺得這個政策是對的，也是很難得稱讚賴總統的一點。可是他說，過去國預算大概每一年約4800億元左右，明年突然漲了一倍。換個話說，只要這9800億元國防預算，再抽撥出1000億元，或許從國小到大學，每個人讀書都不用錢了。

