中午來開匯／賴清德提「培養50萬名AI人才」 李鴻源點困境：總統的AI冷笑話不好笑 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

前內政部長李鴻源今（12）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，對於賴清德日前提出的AI發展政策進行批判與建議。李鴻源指出，發展AI需具備龐大的能源電力與優質的高教人才，但目前的能源轉型困境，大學也找不到老師，這些願景顯得「脫離現實」，「總統講的AI冷笑話，一點都不好笑」。另外，賴清德在去年11月提出「333諾貝爾得獎計畫」，目標是在未來30年內，在物理、化學、醫學3大領域培育出至少3位諾貝爾獎得主，不過李鴻源認為相當不切實際。

李鴻源提到，政府應正視AI可能帶來的失業衝擊、資安詐騙及社會不安等負面影響，「施政不應僅止於口號，必須有跨部會的實務配套才能解決根本問題」。另外，針對社會住宅與人口老化挑戰，李鴻源則主張，應該利用廢校校舍或剩餘教室空間進行轉型，以低成本方式解決青年居住需求並活化土地。

李鴻源指出，發展AI必須具備強大的運算中心與大量綠電，但台灣目前的電力結構有9成以上依賴火力發電，且在關閉核電廠的同時，綠電進度緩慢，這與AI發展需求背道而馳。李鴻源也質疑賴清德提出培養50萬名AI人才與投入1000億元預算的計算依據，直言目前教育現狀面臨教授薪水過低、且學生缺乏就讀博士的誘因，「30年內培育諾貝爾獎得主」的目標相當不切實際。

針對居住正義，李鴻源則是建議整合因少子化而閒置的校舍空間或退場私校土地，轉型為青年社會住宅，並以每月3000元左右的租金提供給年輕人，這比賴清德說的要蓋百萬社會住宅更可行，也能避免人口過度集中造成的防災風險。

此外，李鴻源也提醒，AI發展是好的，除了光明面也有黑暗面，因為隨著AI的發展，將伴隨著嚴重的社會風險，預估未來將會有一半以上的白領工作會被取代，進而引發失業、詐騙、資安及社會治安等問題，政府應提出專業且完整的配套政策，「總統講的AI冷笑話，一點都不好笑」。他說，這就像是在電力不足情況下空談科技革命，如同試圖在沒有燃料的情況下發動高效能跑車，無論車體多麼強大也無法行駛。

照片來源：《CNEWS匯流新聞網》影音小組

