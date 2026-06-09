中午來開匯／賴清德4個堅持獲高民意支持 邱垂正：現階段沒有台獨問題
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
陸委會主委邱垂正今（9）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，聚焦國民黨主席鄭麗文訪美、總統賴清德4個堅持、政府維持現狀路線，以及喜樂島聯盟日前公開信引發的爭議。邱垂正表示，和平應該依靠實力，不能依靠對岸領導人的善意，現階段沒有所謂台獨問題，只有防範被中共強制統一，或者被中共併吞的問題；政府的兩岸政策一貫而堅定，就是秉持4個堅持，不卑不亢維持現狀。
談及鄭麗文赴陸、訪美，邱垂正表示，政府一直向鄭麗文表達，台灣也是追求和平，和平是理想，並不斷呼籲鄭麗文應該反映全民利益。他指出，特別是對於中共軍機艦擾台，鄭麗文赴中時，就該向中共領導人習近平表達應立即停止軍機艦擾台。
針對國際社會與台海情勢，邱垂正指出，台灣也應該強化自我防衛的力量，與理念相近的國家共同捍衛台海與區域和平穩定，這是台灣的主流民意。有關和平路線的基礎，根據邱垂正的看法，和平應該要依靠實力，不能依靠對岸領導人的善意，特別是習近平的善意；對和平要有理想沒有錯，但和平一定建立在實力上面，要有堅強的實力、堅定的決心跟充分的準備，才能夠守護和平。
邱垂正表示，中共現在完全不正視中華民國存在的事實，也不正視台灣人民對於自由民主生活方式的堅持，所以中共透過和平框架，事實上只是包裝統一的敘事，這是中共最喜歡的方式，用來軟化台灣防衛意識，軟化反中共統戰滲透的警覺，弱化防衛力量。因此，邱垂正提醒，堅持和平都是台灣的理想，但是不要幻想，特別不要把和平希望建立在對岸領導人的善意之上。
另外，針對台獨黨綱、總統賴清德兩岸路線是否與前總統蔡英文有所不同？邱垂正表示，台獨黨綱是政黨事務，這個問題不宜由政府回應，但賴總統已經清楚表示，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途必須依循台灣全體人民的意志。這就是4個堅持，每次在陸委會民調都有將近8成的人民支持，也是台灣人民的最大共識，也是政府要捍衛的現狀。
談及現階段的兩岸問題，邱垂正強調，現階段沒有台獨問題，只有被統一的問題、被中共強制統一的問題，或者說被中共併吞的問題。政府的兩岸政策一貫而堅定，就是秉持4個堅持，不卑不亢維持現狀。
邱垂正指出，政府依據中華民國憲法及其增修條文、兩岸人民關係條例以及相關法律，與台灣的主流民意，務實處理兩岸關係；自2016年到現在，過去前總統蔡英文的兩岸政策就是維持現狀，一直到現在賴總統也是一樣，不卑不亢維持現狀，政策沒有改變，推動的兩岸政策都非常穩健。邱垂正表示，這些穩健政策讓國人充分信賴，台灣走向世界，沉著穩健，政府立場與兩岸政策都是如此一貫而堅定，沒有改變。
「一中憲法是一個模糊的說法，在中華民國憲法之下，中華民國是一個主權獨立的國家。」邱垂正表示，既然是一個主權獨立國家，與世界上任何一個國家就沒有隸屬關係，包括與中華人民共和國，所以政府會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀的事實及台海現狀，政府就是要保護這個現狀不被改變。
至於維持現狀的內涵，邱垂正說，政府堅定維護台海和平穩定繁榮的現狀不被改變，維護台灣自由民主生活方式不被改變，維護中華民國主權獨立的現狀不被改變。這些現狀都是人民所熟悉而且堅定要維護的，在陸委會每次民調都有超過7成以上民眾支持。
針對中國大陸對台作為，邱垂正表示，中國大陸因為台灣不接受其政治前提、統一前提，加上本來就有消滅中華民國、併吞台灣的對台政策，從2022年開始軍機艦頻繁擾台，對台灣進行複合性施壓，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、跨境鎮壓的法律戰、鋪天蓋地的認知作戰，以及灰色地帶侵擾。
面對複合性施壓，邱垂正形容，中共施壓力道可以說是極限施壓、步步進逼，政府維持現狀，對於中國大陸給予台灣的壓迫與脅迫，堅定不會妥協，也不會屈服；台灣得到國際社會與友邦支持，也不挑釁、不冒進，維持有韌性的兩岸關係政策，這就是政府追求的維持現狀路線。
針對鄭麗文稱台灣在民進黨主政下未必完全放棄台獨，邱垂正表示，鄭麗文一直用中共的台獨敘事說這事，事實上政府政策就是維持現狀，非常一貫而堅定，也就是秉持4個堅持。
邱垂正重申，政府堅持中華民國是一個自由民主的憲政，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不能被侵犯併吞，台灣未來必須由2300萬人民的意志來決定。政府處理兩岸事務，也是依據中華民國憲法及其增修條文、兩岸人民關係條例、其他相關法律，以及台灣主流民意，務實處理兩岸關係。
邱垂正表示，政府一路走來並沒有改變，現在兩岸緊張與區域不安，都是建立在中共想用武力改變現狀、想併吞台灣；現在只有被強制統一的問題，或是被併吞的問題，並沒有台獨問題，這是問題的本質，所以不應該幫著中共去敘事。
回到陸委會職責，邱垂正指出，陸委會是兩岸人民關係條例的主管機關，從2016年任職於陸委會以來，處理兩岸政策都是依據中華民國憲法及其增修條文、兩岸人民關係條例與其他法律務實處理兩岸事務，一貫而堅定。過去常用最簡單說法，就是兩岸政策維持兩岸現狀，維持兩岸和平穩定現狀的政策；到現在賴總統仍是一樣，不卑不亢維持現狀，沒有改變。被問到賴總統與蔡英文前總統路線有何不同？邱垂正表示，就負責兩岸事務的機關來看，一路走來還是一樣，維持台海和平穩定的現狀，沒有改變。
此外，針對喜樂島聯盟日前透過官網發布致中共總書記習近平公開信，稱可考慮成為中華人民共和國的一部分，後續又稱相關說法是反諷，邱垂正表示，台灣是一個自由民主開放的社會，陸委會有注意到這個事情，後來也有人出來表示這是個人言論，不代表整個團體，陸委會只是關注。
被問到喜樂島聯盟是否一不小心就變成中共統戰樣板？邱垂正表示，台灣要珍惜自己所享有的自由、民主、人權、法治這種生活方式；中共很會滲透分化，中共不是跟台灣做單純交流，而是會有統戰思考。在中共的世界裡，會先區分誰是主要敵人、誰是次要敵人、誰是朋友，並結合次要敵人打擊主要敵人，把敵人縮小，把朋友壯大；等到時機成熟，不管敵人朋友都一一清除。
邱垂正指出，這是中共統戰的一種操作手法，國人要瞭解，中共不會給個人言論自由、集會結社權利，也都一樣要認清本質。不管是對香港，對西藏也是一樣，1951年簽了西藏和平協議，1959年就用武力推翻掉。台灣人民對於中共目前極權專制的統治本質，仍要認清沒有改變。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
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