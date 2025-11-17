中午來開匯／近半民調支持增加國防預算 蕭旭岑：若軍購排擠到民生結果就不同
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
國民黨副主席蕭旭岑，今（17）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對明年度國防預算新台幣9495億元，占GDP3.32%，由於國民黨主席鄭麗文先前表態不支持增加國防預算，但是最新民調顯示49.7%的民眾表示贊成，39.7%不贊成，外界評論是「打臉鄭麗文」；對此，蕭旭岑認為，恐怕是民調的問法需要了解，沒有人會反對國防，鄭主席也說過需要有適當的國防，「但是如果國防預算排擠到國民年金、長照等預算，我想民眾的答案是不一樣的」。
根據最新民調顯示，國人對明年度國防預算高達9495億元，贊成者有49.4%，不贊成為39.7%，顯示多數國人願意為了提升台灣自我防衛能力，支持明年度的超高國防預算。對此，蕭旭岑則持不同看法。
蕭旭岑質疑，民調對民眾的問法恐須了解，因為沒有人會反對國防，但是如果國防預算提升至GDP的3%，卻排擠到國家其他關乎人民經濟發展、福利制度等等相關預算，「那這樣你還會支持嗎？我想民眾的答案可能就不一樣了」。因此他認為不能夠以此民調來定論，也不覺得鄭麗文被打臉。
蕭旭岑指出，且若未來將台灣國防預算提升至GDP的5%，必須想想台灣有沒有這能力付出這樣的金額，且此時國防預算花得甚至比馬英九擔任總統時的軍購多5倍，台灣有比較安全嗎？他強調，如果國防花費這麼多，而台灣反而狀態更險峻，「那總統賴清德就是無能，執政黨是幹什麼吃的？」
蕭旭岑進一步指出，然而看看鄰近的國家，日本、新加坡，都期待國民黨在兩岸對話中扮演交流的角色，代表兩岸必須實際的對話與交流，才能真正降低台海緊張，而非盲目地增加國防預算。
而台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求台灣投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」，行政院前副院長施俊吉日前表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索。對此，蕭旭岑則表示，支持施的看法，如果民進黨政府這麼做，等於接受美國的勒索，賴清德等於把台灣賣給美國，「所有民脂民膏都投資到美國，那台灣的自主性在哪裡呢？」
對於鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌預計在19日會面，蕭旭岑表示，這是鄭麗文上任黨主席後第一次與民眾黨會談，雖然不會談到2026九合一大選等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道，藍白有共同的願景、也都記取去年藍白合破局的教訓。
「就因為那次的破局，讓賴清德無法無天，大家其實都受夠了！」蕭旭岑提到，此次雙方主席會面，是重中之重；至於2026大選在新北、宜蘭、嘉義等地區，藍白會是如何合作？亦或是比民調？他直言，選務工作由副主席兼秘書長李乾龍負責，一切的民調協調都會因地制宜，不會死板板只用統一標準。
蕭旭岑也提到，藍白合也會將2026大選的重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態，而台灣民眾也知道，國民黨在民生經濟上的治理能力遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，「否則2次大罷免的結果就不會是完封」。
此外，針對外界對於鄭麗文批評過於親中、甚至會賣台，蕭旭岑回應，形式在變、時勢也在變，中國也不再是1949年的中國；他強調，如果未來要談論兩岸怎麼進行下一步，可以有很多新的想法及做法，不再用過去的思維思考，但是最重要的，一切都要以台灣人民為念，該怎麼做才能確保台灣的平安穩定，而非陷入教條及傳統意識形態之爭。
照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊
坦承芬普尼蛋外流「有疏失」 彰化縣府將銷毀25萬顆封存蛋並懲處違失者
