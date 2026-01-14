中午來開匯／透露撰寫松信區74里「報導里長」計畫 許甫：記者出身、與人接觸是重點 23

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民眾黨前副秘書長許甫、民眾黨團主任陳智菡今（14）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。許甫將投入台北市松山、信義議員選舉，此區也是民眾黨中可能唯一需要黨內初選程序，他估計本月下旬會有結果。他與陳智菡透露，原本夫妻倆都有參選意願，但因為孩子還小、仍需多些時間陪伴，考量工作與家庭只能出其一，因此決定由許甫參選。

「我們是不畏戰的！」許甫表示，原本他與陳智菡夫妻倆都有參選意願，且考量兩人的條件只能參選雙北地區，因為還有8歲女兒需要照顧；但是他與陳都強調，兩人大部分的時間都給了工作，只要為了民眾黨有好的發展、根基更穩固，只要有哪個位置最適合，一定全力以赴。

「沒有禮讓問題，多席次就是把自己推銷給選民。」由於松信區亦有民眾黨前林口黨部副主任李道翔登記參選，許甫指出，目前此區可能成為台北市唯一黨內需要初選程序，接下來根據黨中央面試結果協調，若協調不成將於本月下旬開始全民調，屆時看要出幾家民調，欲參選者再一起分擔這筆費用。

而對於選戰計畫，許甫表示，都會區空出3席是全國聚焦選區，且許多參選者不遑具有全國高知名度或是在地經營20年以上。他指出，目前計畫先獲得該區民眾黨支持者認同，之後再爭取中間選民支持。

許甫補充，松信區有74個里，他預估每位里長至少會有時間可以拜訪3次，規劃製作「報導里長」計畫。他表示，由於自己出身記者，會思考里長為何要跟他聊天，因此要將每位里長的特色寫成報導，「目前已經寫到第4、5篇了」。

話鋒一轉，許甫笑說「女兒現在就已經開始陳情了」。他提到，女兒認為學校的午餐時間太短、用餐急促，希望父親若選上議員，希望延長用餐時間，讓他更覺得責任重大。

「柯文哲給我很多空間，黃國昌對我從沒罵過一句話。」許甫進一步表示，他由記者而從政，很多事務都需要學習，黨內的先後兩位黨主席都給予許多幫助，柯文哲不在話下，而黃國昌成為黨主席後，也從未帶自己人馬，交代任務也都很仔細。值得一提的是，許甫回憶，有次黃國昌還主動說「什麼時候安排一下去送高麗菜，幫你助選」，令他十分感動。

對於民眾黨近日民調升高，陳智菡表示，國民黨是百年大黨、民進黨也有40年歷史，而民眾黨才6年，期間無論是媒體、網軍，監督及關注都是爆量的，「而黨至今都撐過來沒有死 首先代表我們有信念，柯文哲是被迫害、是無辜的」。

陳智菡指出，目前民眾黨2位最重要的人物、前後2位黨主席都陷入「司法ing」當中，但是完全不會阻礙黨發展。她強調，面對柯文哲的官司即將一審判決，雖然對司法沒有太多期待，仍然會持續努力幫柯討公道；而黃國昌是法律人，不會做違法的事。

