中午來開匯／選嘉義市長主張18歲給第一桶金 張啓楷：3000億減輕負擔讓年輕人敢生小孩 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對藍白陣營四度封殺規模新台幣1.25兆元的國防特別條例，並要求總統賴清德赴立法院進行國情報告備詢一事，民眾黨立委張啓楷今（30）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪表示，外界對在野黨立場存在誤解，並未要求總統進行一問一答。

張啓楷指出，他認為賴清德總統可能是資訊不清楚，或被誤導，因為民眾黨與國民黨並沒有要求總統一問一答。他說，立法院組織法修法後所設計的方式，是「依序回答」，類似過去李登輝總統赴國民大會的模式，例如多位立委提問後，由總統進行統一回應，屬於「統問統答」，而非逐題即時答詢。他也表示，即便民進黨立委提問，總統僅簡單回應一句致謝，也仍然構成回答，並不存在強迫一問一答的問題。

廣告 廣告

張啓楷進一步指出，目前最嚴重的問題在於民進黨持續指控在野黨不支持國防，這樣的說法並不正確。他強調，在野黨並非反對國防建設，而是反對缺乏內容的審查方式。他指出，行政院提出的國防特別條例僅有兩張A4紙，沒有列出任何細項與具體內容，在沒有細目、沒有清楚項目的情況下，就要求立法院同意1.25兆元的預算，人民無法接受。

張啓楷表示，第一，行政部門應儘速將預算細目清楚列出，讓立法院與社會大眾了解資金用途；第二，總統賴清德應親自出面說明，因為全台灣只有總統最清楚整體國防規劃。他指出，賴清德在總統大選期間曾表示願意赴立法院進行國情報告並接受立委提問，相關說法是總統親口所說。

張啓楷也提到，賴清德過去曾提出「2027年北京完成武統」的說法，引發社會恐慌，後來雖有更正，但仍有必要對國人進一步說明。他強調，從預算角度來看，人民繳稅給政府，關鍵在於資金是否用在正確的地方，國家才能真正強盛。

張啓楷指出，武器採購確實有其必要性，但必須買對、買得合適。他質疑，1.25兆元的特別預算，占年度總預算約三兆元的三分之一，規模過於龐大。再加上明年度總統府與行政院原本已編列約9,000多億元的相關預算，兩項合計已超過2兆元，在此前面對高關稅問題時，政府並未提出特別條例或特別預算，當時國防部卻仍取得1,000多億元的經費，認為整體財政配置仍有必要向國人清楚說明。

針對國防特別預算規模持續擴大，張啓楷表示，從學術與預算研究的角度來看，若將相關國防支出加總，整體金額已達約2兆3、4千億元，如此龐大的預算配置，勢必影響到社會福利與基礎建設，值得社會嚴肅討論。

張啓楷指出，他長期研究政府預算，回顧歷代總統時期，從蔣中正晚年開始，國防軍事預算逐步下降，到了蔣經國時期，政府將更多資源投入經濟建設，推動十大建設，國家因此起飛，台灣也快速成長。他質疑，若現今將大部分國家資源重新集中在國防支出上，是否等同把台灣拉回過去以軍事為主的時代，這是第一個必須面對的問題。

張啓楷接著指出，另一個同樣重要的關鍵在於軍購執行效率。他表示，目前台灣向美國採購武器，已經支付超過6,000億元，接近7,000億元，其中最讓民眾有感的項目就是F-16V戰機。這項軍購自2018年開始規劃，原定66架戰機須在明年前全數交付，但至今一架都尚未到位。

張啓楷說明，上週在立法院質詢國防部長顧立雄時，也曾要求加快交付進度，因為相關款項早已撥付完成。顧立雄當時回應表示正在趕工，並稱明年可望有第一批戰機交付；然而，張啓楷指出，根據昨日最新消息，美國主要負責官員已證實明年仍來不及交機，最快須等到後年，交付時程再度延宕。

針對少子化政策，張啓楷表示，民進黨目前最大的問題在於只會喊口號，卻看不到實際成效。他指出，不論是少子化或打詐議題，民進黨不斷提出成立辦公室等口號式政策，但實際執行結果卻與期待落差甚大。

張啓楷表示，少子化問題早已相當嚴重，但相關政策連正式的專責辦公室都尚未完整成立，政府卻已投入4,484億元經費。他質疑，這些經費可能流向補助或其他用途，但政策成效始終未能顯現，少子化問題不但沒有改善，反而更加惡化。

張啓楷指出，近期連特斯拉執行長馬斯克都注意到台灣的少子化問題，並將其視為國安層級的風險，顯示台灣已成為全球出生率最低的地區之一。他認為，這正好反映出在投入4,000多億元後，政策不僅未見成果，問題反而持續惡化。

接續著，張啓楷強調，民眾黨與國民黨在此議題上採取的是較為負責任的做法，關鍵在於檢視納稅錢是否真正發揮效果。他指出，在野黨提出的方案並非動輒投入4,800多億元，而是規劃以11年約3,000億元的規模推動青年政策，其中首筆約1,300億元，其餘每年僅約200億元，主張在年輕人滿18歲時，由政府提供30萬元作為第一桶金。

張啓楷表示，這樣的制度概念在國際間早已有實例，美國稱之為「川普帳戶」，在成年時提供年輕人第一桶金，新加坡也已開始推動類似政策。他也提到，「事實上民進黨內部分立委私下也在推動相同構想，特別是在地方首長選舉中」。

張啓楷進一步說明，這項政策是針對少子化問題日益嚴重所提出的全國性構想，希望藉此減輕年輕人的經濟負擔，提升生育意願。他指出，依規劃，12歲以下的孩童可先獲得5萬元補助，之後每年再投入1萬元，至18歲時累計約33萬元，並搭配父母投入的相對基金機制，若父母投入資金，政府也會相對加碼。

張啓楷表示，若父母每年投入一定金額，搭配政府相對補助，年輕人在18歲時累積的資金可達50多萬元，未來不論是就學或創業，都能發揮實質幫助。

張啓楷最後表示，這也是他在嘉義市長選舉中所提出的重要政見，未來若當選，將持續推動相關政策，協助年輕人降低負擔，讓家庭敢生小孩，這是面對少子化問題極為重要的一環。

行政院會為因應通過《社會秩序維護法》修正草案，散佈仇恨性言論者最高可罰3萬元或關3天，被藍營批評是「網路戒嚴」。張啓楷指出，問題的嚴重性在於，未經法院裁定或判決，只要行政機關依其認定，即可判定民眾違法，甚至先行裁罰3萬元並拘留3天。

張啓楷指出，若事件發生在網路平台，行政機關甚至可以要求平台直接下架相關內容。他強調，這種情況並非假設，而是「現在進行式」，並表示許多民眾早已陸續向立委陳情，反映個人經營多年的臉書帳號，因遭特定群體檢舉而被關閉。他表示，這類檢舉行為在網路上已屢見不鮮，而現在更令人憂心的是，行政院竟將相關內容明文納入《社會秩序維護法》。他指出，修法內容只要有人認為相關言論涉及消滅中華民國，或屬於仇恨性言論，即可能構成處罰事由，若修法通過，未來將「沒完沒了」，所有民眾的通訊軟體、社群平台帳號，包含LINE、Instagram與臉書，都可能隨時遭到監控。

針對外界流傳「八立委被抓走」的說法，張啓楷澄清，並非僅指民眾黨，而是涉及在野黨的八位立委。他表示，相關傳聞最早可追溯至立委柯建銘曾提及，大罷免之後，可能援引刑法第100條對相關人士究責，近期也不斷出現針對國民黨立委傅崐萁的案件傳聞，並稱有部分案件被指與其他國民黨立委有所關聯，甚至延伸出前立委蔡正元所提及的「八個在野黨名單」。

最後張啓楷表示，這類消息一路從柯建銘開始流傳至今，持續發酵。他認為，民進黨正逐步走向戒嚴式治理，不僅限於網路言論管控，也包含對立法院的全面妖魔化。他指出，民進黨在立法院選舉失利後，正透過行政權與司法權，對立法權進行壓制，對民主制度造成嚴重衝擊。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／憶2019立委選戰讓蔣萬安喊「搶救」 吳怡農嗆：現在競爭根本還沒開始

中午來開匯／北捷案通報時間空窗1小時 吳怡農籲成立常態性北部聯合指揮中心

【文章轉載請註明出處】