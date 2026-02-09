中午來開匯／鄭麗文拋「兩岸和平框架」 蕭旭岑：模糊性質不等於協議 15

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對鄭麗文提及「我們是中國人」引發的討論，國民黨副主席蕭旭岑今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他引述前民眾黨主席柯文哲過去曾說過的一段話指出，柯曾明確表示「在文化上、在認同上，我當然是中國人，但在政治上我們是有分歧的」，蕭在節目中引用3次強調。他認為，相關議題之所以引發爭議，關鍵在於民進黨過去10年甚至20年，透過政治操作，試圖將「我是中國人」等同於「我是中華人民共和國人」。

蕭旭岑說，他能理解部分政治人物在相關表述上有所顧慮，包括國民黨台北市議員游淑慧，以及台北市長蔣萬安的立場表述。他指出，民進黨長期強調「中國就是中華人民共和國」，等同於將「中國」的概念拱手讓人，而依據中華民國憲法的規定，國家架構本就涵蓋大陸地區。

談及國際現實，蕭旭岑回憶，自己過去擔任總統府副秘書長期間，率團前往薩爾瓦多、多明尼加等邦交國時，代表團標示為「China」，當時有記者質疑為何如此標示，他則回應，在邦交國的認知中，「中國」指的是中華民國。

蕭旭岑強調，在文化、認同、血緣、歷史以及中華民國憲法的脈絡下，無法否定「中國人」的身分；但在政治分歧上，民進黨的恐嚇與誤導，讓「中國人」被簡化成「中華人民共和國人」，導致社會討論失焦。

蕭旭岑舉例指出，若詢問墨西哥人，對方不會自稱是「墨西哥共和國人」，而是直接說自己是墨西哥人。他認為，在兩岸政治分歧尚未解決前，身分問題勢必持續被討論，但他個人立場明確，認為「我是台灣人，也是中國人」本身是一件好事，且立場屹立不搖。

蕭旭岑最後指出，由於國際上已有一百多個國家承認「一中」為中華人民共和國，這樣的國際現實確實會讓台灣政黨與政治人物在表述上有所顧慮，這一點他可以理解，但他仍重申，基於中華文化與文明的延續，仍認為自己是中國人。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

