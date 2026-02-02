中午來開匯／鄭麗文拋「兩岸和平框架」 黃國昌：我不知道她在講什麼 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院上週在藍白優勢下，三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，明定「曾隸屬於國家者」不再適用政黨附隨組織之認定，並溯及自條例施行日2016年8月10日起適用。由於救國團曾隸屬國家體系，未來將被排除於黨產條例規範之外，過去被認定為不當黨產的約16.3億元資產，亦可望因此解套。對此，民眾黨主席黃國昌今（2）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪說明，黨產條例真正「隸屬於國家」的對象只有救國團，這也是此次修法的核心原因，救國團早在1990年代即完成組織改造，轉型為公益性質團體，並不再作為中國國民黨的附隨組織，相關歷史脈絡在過去已有充分討論。

黃國昌表示，前民眾黨主席柯文哲過去即曾深入了解救國團運作情形，實際觀察其長年投入公益、語言教育、各式課程與活動，養活數以萬計家庭；在COVID-19疫情期間，救國團更曾提供劍潭青年活動中心作為防疫旅館使用，協助地方政府因應防疫需求，這些都是其公益性質的具體展現。

黃國昌強調，民眾黨支持追討真正的不當黨產，立場從未改變，但在推動轉型正義的過程中，不能「濫殺無辜」。他指出，若救國團數十年來皆以自辦活動收入維持運作，卻仍被一體適用黨產條例並遭追討，將有違比例原則與社會公平。

黃國昌也說，修法過程中，國民黨原曾提出擴大調整條文本文，或以其他方式縮小適用範圍，但民眾黨並未同意，最後僅保留但書，明定「曾隸屬於國家者，不在此限」，且實際適用對象僅限救國團，並沒有婦聯會。

黃國昌日前接受國民黨前立委蔡正元專訪，提及自己的祖源為「紫雲黃氏」。今日被問及是否有赴對岸尋根計劃？黃在再次強調，目前「完全沒有這樣的計畫」，自己仍在黑名單之列，連香港都無法入境，要如何去對岸？當前兩岸情勢劍拔弩張，關鍵不在於尋根與否，而是應該思考理性路線該如何選擇。

話鋒一轉談到國防議題，黃國昌表示，民眾黨支持強化台灣國防，但「絕對不支持浪費」。他質疑總統賴清德至今未正面回應國防特別預算的內容，卻一再指控在野黨阻擋軍購條例，現行軍購特別條例僅以「兩張A4紙」呈現，卻要編列高達1.25兆元預算，內容卻不清不楚。

黃國昌指出，前總統蔡英文執政8年間，也曾以特別條例方式編列國防預算，包括採購F-16V戰機及海陸空相關建軍計畫，總額約4千多億元，採購項目與金額均相當明確。

黃國昌質疑，賴清德上任第2年即編列史上最高的1.25兆元特別預算，卻未清楚說明細項內容，自己去年赴美後了解相關情況，民進黨才承認其中約3000多億元將用於國防自主發展，而非全數對美軍購，痛批政府「講話都在說謊」。

國民黨主席鄭麗文近日拋出「兩岸和平框架」主張，並公開表態希望與中國領導人習近平展開和解對話，避免兩岸情勢因台灣政黨輪替而出現變化。對於該框架，黃國昌直言，「我完全不知道她在講的是什麼」，所謂的「兩岸和平框架」究竟指的是什麼內容，自己老實講，真的不曉得。他指出，如果單純詢問台灣人民是否希望和平，答案當然是肯定的，沒有任何人不希望和平，但關鍵在於，台灣現在要選擇的是什麼樣的道路。

「是台灣人要當自己的主人，還是被當成別人手中的旗子？」黃國昌強調，在中國與美國持續競爭的國際格局下，台灣更應該具備智慧，審慎思考最有利於自身安全與生存的策略。

