中午來開匯／鄭麗文稱「普丁非獨裁者」惹議 黃介正舉俄羅斯學生對北約看法「我不太驚訝」
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
針對國民黨新任黨主席鄭麗文接受外媒訪問，提及「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主國家選出來的總統」，引發爭議。淡大國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正今（12）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，黃介正認為，鄭麗文一向直言、不拒絕媒體訪問，相信她並不覺得被曲解，再加上國際媒體對俄羅斯的立場原本就因區域與歷史差異而各有不同，「這樣的說法對我衝擊沒有那麼強」。
談及鄭麗文稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」的說法，黃介正認為，鄭麗文向來不拒絕任何媒體訪問，所以相信她不會覺得被扭曲了，畢竟國際媒體不只一家、也不會只有一種看法，再加上東歐、西歐與美國距離俄羅斯不同，自然有不同立場。
「鄭麗文主席這樣講，對我衝擊沒有那麼強。」黃介正表示，就以政治學者而言，這沒有誰對誰錯的問題，因為他自己就帶過幾位俄羅斯的研究生，知道他們對北約東擴很有意見，但他不會去跟學生說你就是錯的、你就是侵略者，所以他都是比較持平常心，對於鄭的一席話，並沒有那麼驚訝。他也說，對黨主席而言，她講出她的看法，直球對決，久了以後大家就習慣了。
指外媒稱賴清德魯莽不公平 黃介正：總統的「脾氣」對台灣民眾不是新聞
此外，針對有投書指稱總統賴清德是魯莽的領導人，讓台灣成為世界最危險的引爆點，黃介正直言，賴清德有一點可惜或是說有點可憐，因為他是接任前總統蔡英文，蔡賴就是完全不同的人，所以外國政府或專家用蔡的行為模式去檢驗繼任者，對賴其實不公平，更何況賴的「拗脾氣」對台灣民眾不是新聞。
黃介正說，鄭麗文說希望台灣不要是麻煩製造者，但就以身為台灣人而言，他也不喜歡別人批評我們國家元首是魯莽的，「所以要告訴老外，你可以評論，但不可以亂下標」。
肯定蔡英文卸任後出訪 黃介正舉馬英九例：為台灣發聲都應鼓掌
另外，蔡英文近日接受柏林自由會議演說，黃介正表示，卸任元首有她一定的政治影響力跟光環，卸任元首以民間的非官方的身分出訪，過去前總統馬英九也做過，現在蔡英文也這樣做，他都拍手鼓掌，因為台灣處境真的很艱難，所以無論是哪一黨派，只要是能夠為台灣發聲、受到國際好評，他都贊成。
川普說「台灣就是台灣」 黃介正：不想為不能解決的問題浪費時間
至於美國總統川普表示「Taiwan is Taiwan」，黃介正認為，此番話的意思就是台灣就是台灣，但要接問題就是問題，雙方都同意不在國際場合，或是有媒體在的場合，針對一個目前解決不了的問題去耗費交易的時間。
而美國關稅議題，黃介正則說，美國要解決大框架的問題，就是中美兩強競爭戰略對抗，大概是怎麼個走法、方向感抓穩了後，而「Taiwan is Taiwan」，就是美國要怎麼用關稅弄台灣，跟北京沒有關係。
照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
中午來開匯／曝賴清德不知要提高健保補充保費 林俊憲「有被突襲感覺」：石崇良犯不可思議的錯
中午來開匯／林岱樺岡山動員3萬人還不是大本營 游盈隆：其他候選人跟她比少了「悲情」
【文章轉載請註明出處】
