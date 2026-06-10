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中午來開匯／鄭麗文還沒見到美官方政要？ 黃介正：華府行程未結束可拭目以待 181

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）日前與國民黨主席鄭麗文會晤後，受訪表示對鄭這位充滿活力的人物確實感到「相當困惑」，但雙方在緩和兩岸緊張局勢的迫切性上有明確共識。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正今（10）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，高德斯坦長期以來的立場相當明確，核心思維在於維護美國利益，並主張美國應以更審慎方式處理對中關係。

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黃介正指出，他早年認識高德斯坦時，對方仍任教於美國海軍戰爭學院，雙方因研究中國海軍議題而有所交流，當時雖未特別感受到其政治立場傾向，但對其關注美國國家利益的觀點印象深刻。

黃介正表示，高德斯坦近年來愈來愈明確展現現實主義立場，認為美國應避免無限制擴張國際承諾，也不應對所有盟友提供毫無保留的安全保證。但他強調，高德斯坦並非主張美國衰弱，而是認為現階段美國的利益與資源已不足以支撐美國在全球承擔過多安全責任。

黃介正指出，高德斯坦主張美國應與潛在競爭對手維持可管理關係，避免四處製造衝突與戰爭風險，在中國持續崛起的現實下，美國更重要的是妥善處理美中關係，而非一味壓制中國發展。他說，高德斯坦長期反對任何可能將美國捲入不必要衝突的政策，因此對於區域安全議題，傾向以克制、穩定與降低風險為優先考量。

談及鄭麗文此次訪美，黃介正指出，美國以「有趣（very interesting）」及「非典型」等字眼形容鄭麗文，某種程度反映華府學界及政策圈仍在觀察這位新興政治人物。他表示，鄭麗文在紐約亞洲協會發表演說時，提出和平、穩定及兩岸關係發展等主張，整體論述具有理想性與願景導向，也具備一定道德高度，現場並未遭遇強烈質疑。

不過黃介正也提到，當時主持座談的前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）在活動尾聲特別提到，希望鄭麗文後續赴華府行程順利。黃介正認為，這番話某種程度也反映華府政策圈接下來更關注的，將是鄭麗文相關主張如何面對「現實政治與實務層面」的檢驗。

針對台中市長盧秀燕今年訪美，以及近期國民黨主席鄭麗文訪美、立法院長韓國瑜將受邀赴美交流等，黃介正分析，從相關安排來看，美方對盧秀燕的訪問相當重視，也持續強化與台灣在野陣營的重要政治人物互動。

黃介正表示，回顧今年藍營重要政治人物訪美行程，3月有盧秀燕訪問美國，6月則有鄭麗文赴美交流，而立法院長韓國瑜也預計於6月底赴美。他認為，從整體脈絡來看，美方對國民黨重要政治人物的接待與互動頻率明顯增加，呈現美方確實「老狐狸」。

黃介正指出，盧秀燕此次是應邀訪美，而韓國瑜也是接受美方主動邀請赴美交流。他表示，就韓國瑜將出訪而言，美方主動邀請的事實相當明確，因美國長期關注台灣政局發展，對台灣內部政治生態也有相當深入的理解，尤其在目前朝小野大的政治結構下，美方勢必需要與立法院最大在野黨國民黨保持溝通管道。

黃介正表示，過去前總統蔡英文執政期間，民進黨在立法院擁有多數席次，美方若與行政部門取得共識，相關政策就能推動相對順利；但如今政治情勢已不同，美方除了與行政部門溝通外，也必須與掌握國會多數席次的在野力量建立互動與理解。

針對席鄭麗文此次訪美行程是否能拜會美國國家安全會議或五角大廈等要角，或見到重要行政部門的關鍵人物？黃介正指出，從兩個角度來看，台灣重要政治人物赴華府訪問，若具一定政治層級，安排與美國國安會、國務院及國防部等單位交流並不罕見。

黃介正表示，美方對於來訪的台灣重要政治人物通常有固定安排模式，包括民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕等人，若層級達到一定程度，行程中往往都會納入國安會、國務院及國防部等單位的拜會安排，而討論內容大多圍繞兩岸關係、區域安全及台美合作等議題。

黃介正指出，另一個角度則是實際會面地點的安排的考量，以美國國安會所在的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）為例，由於緊鄰白宮，安檢程序相當嚴格，也是不少外國訪賓赴華府交流時的重要地點。他表示，許多政治人物到訪時，會在大樓內特定區域拍照留念，美方人員對此也相當熟悉。

談到五角大廈拜會經驗，黃介正指出，由於國防部安檢措施更為嚴格，包括手機、智慧手錶等可連線設備都必須寄放，相關程序往往需耗費不少時間。他表示，若以提高交流效率為考量，部分拜會也可能安排在美國在台協會（AIT）華府總部進行，AIT總部位於維吉尼亞州的阿靈頓，安檢程序相對簡化，只需遵守相關會議規範即可。

黃介正說，美國國安會位於白宮旁，國務院則位於華府市區，而五角大廈位於波多馬克河另一側，若同一天安排3處拜會，加上安檢及交通時間，行程相當緊湊。他認為，對於以政策交流為主的人而言，通常更希望把時間留給實質會談，而非花費過多時間在進出及安檢程序上，因此實際安排仍會依個別需求及行程規劃而定。

黃介正表示，鄭麗文此次訪美行程將持續至美東時間6月12日，後續在華府仍有多項重要活動安排，目前各界仍持續關注相關交流成果。他說，依照公開行程規劃，鄭麗文於美東時間10日下午抵達華府，晚間將出席由海外中央評議委員主持的小型僑宴及餐會。接下來11日至13日仍安排多項重要行程，因此目前訪美活動尚未結束。

黃介正說，從舊金山到華府，鄭麗文此行對外傳達的主軸相當一致，大致可分為與僑界交流以及與美國智庫座談兩大部分，鄭麗文對僑界及美方人士所傳達的訊息並沒有太大差異，核心內容主要圍繞在和平基調、避免戰爭，以及強調兩岸可以維持和平穩定的關係。

黃介正表示，鄭麗文也提出希望將第一島鏈從冷戰時期的前線地帶，逐步轉變為和平繁榮的區域，若從政治學角度來看，這樣的主張帶有相當程度的理想主義色彩。不過他也指出，從現實層面觀察，目前美國、日本、菲律賓、澳洲及韓國等第一島鏈相關國家的安全合作與連結持續深化，距離外界所期待的「和平繁榮鏈」仍有一段距離。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

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