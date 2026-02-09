中午來開匯／鄭麗文「我們是中國人」引討論 蕭旭岑引柯文哲說法：文化上是中國人、政治上有不同 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對「統戰」的政治爭議，國民黨副主席蕭旭岑今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪說，所謂「統戰」在中華民國法律體系中，並沒有明確的法律定義，相關指控與批評，恐已被過度政治化。

蕭旭岑指出，統戰的本質，是將對方「拉過來」的過程，若能讓中國大陸觀光客來台，親眼看到台灣的民主制度與言論自由，反而是一種台灣對對方的「統戰」。他反問，「為什麼不敢？」並質疑，若台灣真的有自信，應該不需要害怕相關交流。

蕭旭岑進一步表示，若民進黨政府以「統戰」之名，對國人產生恐嚇效果，讓民眾不敢前往大陸，也同時阻止大陸居民來台旅遊，這樣的作法是在削弱交流，而非強化台灣的制度優勢。他認為，能夠吸引對方、影響對方，正代表台灣制度的卓越性，「為什麼連最基本的信心都沒有？」

蕭旭岑表示，日前上節目談及「一國兩區」後，有民眾查詢資料並在大陸委員會網站中找到一份2002年4月4日的公開紀錄，內容顯示時任陸委會主委的蔡英文曾表示，「一國兩區，就是我們現行體制不能改」。

蕭旭岑指出，該段發言是在蔡英文擔任陸委會主委期間所公開表述，相關內容目前仍可在陸委會資料中查詢。他強調，這是歷史上曾經存在的公開論述，並非後來才出現的說法。

談及兩岸交流議題，蕭旭岑表示，國民黨方面當然希望能夠在台灣舉辦「國共論壇」，但以現況判斷，民進黨政府不可能批准相關申請。他直言，「用膝蓋想也知道」，民進黨不會同意在台灣舉辦此類活動。

蕭旭岑指出，若未來由國民黨重新執政，一定會推動這類雙向互惠的交流活動，交流應建立在對等基礎上，「我們去他們那邊，他們也來我們這邊」，才符合正常交流原則。他也提及，自己在2023年及2024年連續兩年舉辦大陸高校師生團來台交流活動，包括桌球選手馬龍等人所率團隊，均在台灣引起相當大的歡迎與迴響。

針對國民黨主席鄭麗文「兩岸和平框架」相關議題，蕭旭岑表示，這是一個保護台海穩定與安全的設想，但必須等到國民黨重新執政後，才有可能實際展開。他說明，相關構想的核心，在於兩岸若能在「各自的憲法與規定」之下進行互動，彼此可以承認「同屬一個國家、但目前處於分治狀態」的現實，進而維持台海的和平與穩定。

蕭旭岑指出，若中國大陸願意在這樣的基礎上，與台灣共同維持台海和平穩定，所謂的「和平框架」應該是偏向模糊性質，而非具體、細節化的制度設計，且框架不等於協議。他說，兩岸在各自憲法體制中，本就涵蓋對方的存在，因此台灣使用「大陸地區」與「台灣地區」的概念，而中國大陸方面則認為台灣屬於其地區之一，這樣的認知基礎正是所謂「和平框架」的內涵。

蕭旭岑強調，國民黨啟動國共智庫平台與論壇，並非取代執政黨角色，而是希望在非執政的情況下，為台灣產業與民眾尋找出路。他坦言，國民黨無法實際負起維護台海和平穩定的安全責任，但仍有責任協助產業與民眾回應其現實訴求。

蕭旭岑提到，國民黨主席鄭麗文接獲多個團體陳情，若在野黨對此毫無作為，將難以取得人民信任。因此，即使不是執政黨，國民黨仍須扮演最大在野黨應有的角色。他強調，台海局勢是和平或衝突，主導權在賴清德一人之手，國民黨無法左右，但當產業與民眾期待國民黨發揮影響力時，國民黨不能推諉責任。

針對鄭麗文提及「我們是中國人」引發的討論，國民黨副主席蕭旭岑今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他引述前民眾黨主席柯文哲過去曾說過的一段話指出，柯曾明確表示「在文化上、在認同上，我當然是中國人，但在政治上我們是有分歧的」，蕭在節目中引用3次強調。他認為，相關議題之所以引發爭議，關鍵在於民進黨過去10年甚至20年，透過政治操作，試圖將「我是中國人」等同於「我是中華人民共和國人」。

蕭旭岑說，他能理解部分政治人物在相關表述上有所顧慮，包括國民黨台北市議員游淑慧，以及台北市長蔣萬安的立場表述。他指出，民進黨長期強調「中國就是中華人民共和國」，等同於將「中國」的概念拱手讓人，而依據中華民國憲法的規定，國家架構本就涵蓋大陸地區。

談及國際現實，蕭旭岑回憶，自己過去擔任總統府副秘書長期間，率團前往薩爾瓦多、多明尼加等邦交國時，代表團標示為「China」，當時有記者質疑為何如此標示，他則回應，在邦交國的認知中，「中國」指的是中華民國。

蕭旭岑強調，在文化、認同、血緣、歷史以及中華民國憲法的脈絡下，無法否定「中國人」的身分；但在政治分歧上，民進黨的恐嚇與誤導，讓「中國人」被簡化成「中華人民共和國人」，導致社會討論失焦。

蕭旭岑舉例指出，若詢問墨西哥人，對方不會自稱是「墨西哥共和國人」，而是直接說自己是墨西哥人。他認為，在兩岸政治分歧尚未解決前，身分問題勢必持續被討論，但他個人立場明確，認為「我是台灣人，也是中國人」本身是一件好事，且立場屹立不搖。

蕭旭岑最後指出，由於國際上已有一百多個國家承認「一中」為中華人民共和國，這樣的國際現實確實會讓台灣政黨與政治人物在表述上有所顧慮，這一點他可以理解，但他仍重申，基於中華文化與文明的延續，仍認為自己是中國人。

