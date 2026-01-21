中午來開匯／酸謝龍介只會直播上電視 陳亭妃：要台南人陪你玩4年嗎？ 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

民進黨備戰2026地方選舉，台南市長初選民調結果出爐，由立委陳亭妃出線，她今（21）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時指出，初選過程要讓人民感動，產生「未來是不一樣」的想法，故她在初選階段沒有一句批評、攻擊對手，不僅讓人民看到民進黨翻頁，也能避免被國民黨拿來做選舉題材。

陳亭妃認為，台南過去曾因「88槍」與光電等事件，導致綠營支持者的態度有所轉變，近年來台南市仍有一些零星狀況發生，很容易被國民黨用話術影響，如果民進黨自己都不願意翻頁，要怎麼逼國民黨翻頁。

「沒有人民陪我，我就倒了。」陳亭妃認為，2026不好選是因為藍白一定合，無論是她自己選或是幫人抬轎，她自7歲起，開始跟著父親陳佳照參選台南市議員，40多年來看過太多政治起落，心裡已經很淡定。她並回憶2008年立委選舉，對上國民黨栽培的王昱婷，彼時，前總統馬英九仍是年輕當紅炸子雞，她壓力很大，因為「輸了就輸了台南」，故她穿破4雙鞋走訪基層，這次也一樣。

陳亭妃認為，現在藍營媒體都在分化初選結果，揣測她與總統賴清德關係好壞，實際上，賴清德主席在很多場合，如某次在會展中心，曾對她說「亭妃加油」，且到台南地方，賴清德主席都做得很公平，就是大家一起參加活動。她並批評國民黨一直搞分化，且2024年總統暨立委選舉時，她也與賴清德同框。

針對2026地方大選，陳亭妃認為，賴清德主席當時在連任台南市長時是拿到72.9%得票率，而2022年則因為綠營低迷，可以當借鏡，她從最壞的狀況開始當基底，直言要把每一個板塊都突破。

陳亭妃補充，國民黨主席鄭麗文認為立委謝龍介上屆選舉差4.6萬，但這次不一樣，因為她每一次選戰都要對選民負責，也締造戰績都是往前，沒有往後，讓選民知道她很認真，不是在玩的。

針對謝龍介「4年市長說」，陳亭妃表示，謝龍介在社群平台上，曾為台南市37區留下紀錄嗎？還是只是開直播、上電視通告呢？她質疑，謝龍介不了解台南，還要台南人陪玩4年嗎？，

陳亭妃說，她用鐵馬喊出「行動政府」，意指「市長在哪、政府在哪」，台南市不能僅先叫區公所去了解，而是市長隨時下鄉了解人民需要，只要市長走到第一線，局處首長都要跟去、了解背景，第一時間就可以處理民眾問題。另外，她未來也會透過週四的行政院會，一定參加向中央反映解決市民需求，自己多看了多年預算，知道如何1加1大於2。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

