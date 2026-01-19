中午來開匯／重申「鄭習會」原則是上半年完成 鄭麗文：不可能黑箱秘密進行 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反《國安法》，遭法院裁定羈押禁見，鄭麗文以曾被指為共諜遭《國安法》起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷為例，批評賴清德政府無時無刻將國家安全無限上綱，營造「匪諜就在你身邊」的危機氛圍；她憂慮指出，執政黨無所不用其極地胡亂打壓，恐造成嚴重寒蟬效應，破壞民主自由的遊戲規則。

針對記者「馬德」林宸佑涉嫌《國安法》遭羈押禁見，鄭麗文表示，此案目前資訊不明朗、尚不了解是怎麼回事，因此一切評論都言之過早；但她認為，總統賴清德現在卯起來賣芒果乾，透過司法的手伸向國民黨及民眾黨，還有立場不同的名嘴及新聞從業人員，此舉恐引起寒蟬效應。

「所以才說高虹安還沒完全『安』。」鄭麗文以新竹市長高虹安因助理費案、尚須等待三審結果為例，示警所有藍白候選人都應嚴陣以對、小心應付，因為賴清德毫無政績亦無聲望，隨便所有人罵，也只能透過不當動用司法恐嚇及抓人來影響2026或是2028選舉。

「今天只能扣我帽子罵我，但是有些人是可以直接抓走。」鄭麗文指出，相信「馬德」林宸佑此案，中天也是嚴陣以待，畢竟綠營已經控制許多媒體，但國民黨不會怕，不會因此而問政自我設限、綁手綁腳，否則全黨日子都不用過了。她強調要讓民進黨知道這招沒用，大罷免大失敗就是個例子。

「兩岸論壇是大利多、大加分。」對於暫停9年後重啟的國共論壇，鄭麗文分析說明，目前台灣已有兩大趨勢與前幾年不同。首先，台灣有許多不同領域的產業需要兩岸和平與交流；其二，國際社會亦同，所有人皆殷殷期盼兩岸不要兵凶戰危。她透露，目前已有許多國際媒體及智庫已與她約訪，而扭轉乾坤將兩岸兵凶轉為和平，才是台灣對國民黨代代最大的選票及支持。

鄭麗文進一步表示，兩岸交流希望是前瞻性議題，包括氣候變遷、能源問題、AI未來性發展，以及更多對話與交流合作；此外，尚有台灣急於要解套的問題，例如觀光旅遊、農產漁產品的綠色通道，許多沒有出路的產業都已來拜託國民黨，因此論壇一定要推動。

鄭麗文也提到，與中國共產黨中央委員會總書記習近平會面，原則上將在2026半年完成，下半年則將投注所有精力在選舉上。她強調，相關進度只要有具體結論，一定會在第一時間舉行記者會公開報告，不會秘密進行，也不可能黑箱秘密進行。

「賴清德賣芒果乾賣出反效果。」話鋒一轉，鄭麗文提到，台灣的投資條件其實非常好，只要不缺電、不要有戰爭疑慮，還怕國外企業不來投資嗎？她進一步指出，台灣目前的產業及經濟困境，從來都不是台灣自己的問題，「台灣只要不打戰、有核電，國際資金一定湧泉注入」。

此外，針對台美關稅談判協議敲定，台灣關稅降至15%，但交換條件是，台灣科技產業將承諾至少對美國進行2500億美元的直接投資，涵蓋先進半導體、能源與人工智慧等領域，以促進美國半導體、能源和人工智慧的生產，台灣政府提供同額信用擔保。

對此，鄭麗文重砲抨擊賴政府，此舉無異是掏空台灣資金及成就到通通不剩，護國神山在3年之內要整座山搬到美國，她質疑「這就是民進黨的重大成績嗎？」

「不要用一種討好的角度去思考與美國的關係。」鄭麗文表示，如果只是想討好美國，那永遠都討好不了也不會夠，台灣具有獨特的戰略價值，她將會一步步證明給所有國民看，「台灣有100%的主導權」。

