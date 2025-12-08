中午來開匯／陳學聖讚蔡英文兩岸有想法 點評「在寬鬆當中有嚴格的限制」 13

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

前國民黨立委陳學聖今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，選舉最終仍是實力與民意的競爭，「打選戰就是贏了才有話說，沒贏一切都是空」。他指出，國民黨若要在2026與2028年選舉中取勝，必須掌握「主流意見」與中間選民，而非侷限於深藍或統派光譜。

陳學聖分析，深藍支持度約佔一成，而主張台獨的比例至少兩成，中間這一大塊，大部分是維持現狀的人，選戰必須向中間靠攏，才能吸納主流民意，「如果只抓你熟悉的那一塊，就會變成自己取暖」。他以過去新黨、統促黨為例，直言「一席都不會有」，凸顯堅守極端立場難以擴張支持面的困境。

陳學聖認為，國民黨在未來選戰中應以「抓住維持現狀的主流民意」為策略核心，並指出2026、2028年的主軸將圍繞「討厭民進黨、討厭總統賴清德」情緒。他說，「外面對賴清德的好感度真的很低，民調滿意度只有4成，不滿意度超過5成，這樣的反感短期內不容易修復。」

對於總統賴清德近日國號、主權相關發言，陳學聖批評此舉「突兀、缺乏論述鋪陳」，形容賴「沒有智囊團，也沒有高人指導」，與過去李登輝、陳水扁等前總統處理類似議題時的策略性鋪排截然不同。

陳學聖指出，無論藍綠兩陣營如何攻防，目前台灣社會對「中華民國」的共識最為穩定，包括強化國防、維護民主自由與鞏固中華民國招牌3項核心原則，已成為跨黨派的最大公約數。他說，「這3根柱子是台灣社會的基礎共識，藍綠白都應在此架構下競爭，追求人民期待的幸福。」

總統賴清德日前在社群媒體發文，向1948年11月22日於徐蚌會戰殉國的黃百韜將軍致敬，引發外界討論。對此，陳學聖表示，賴清德此舉缺乏必要的論述與背景鋪陳，呈現出政策與動作「破碎化」的問題，恐在政治辨識度上造成反效果。

陳學聖表示，祭拜黃百韜涉及歷史定位、國族敘事、軍事背景等複雜議題，理論上應有完整的政策論述或後續配套帶出內容，例如戰史價值、國軍建軍精神延伸或更完整的歷史脈絡。他認為，賴清德僅突然做出行動，容易讓社會無法理解其目的，「看起來像為了對某些政治言論回應，而不是有全面性規劃」。

陳學聖指出，總統身份代表國家方向性，若在敏感議題未形成策略主軸便單點操作，將使外界難以理解意義所在，「選總統的人，必須先讓社會知道為什麼做，以及下一步是什麼，而不是單一動作就結束」。

陳學聖表示，政治形象需具一致性與延展性，而賴清德目前呈現的狀態「看起來像破碎片段」、「議題前後連結性不強」，也因此容易遭到質疑。他認為，類似狀況在施政方向、語言表述與政策推進上皆曾發生，成為執政需面對的挑戰。

此外，陳學聖提到，媒體人趙少康日前對國民黨選情表達信心，認為若國民黨保持穩定策略，未來選戰會有優勢。他指出，政黨競爭最後取決於能力展現及民眾信任感，「若主要執政者無法說清楚政策方向，將會削弱支持度」。

陳學聖表示，賴清德在政治歷程中長期展現的是「事務官的執行型人格」，在受交辦任務或政策落地方面曾具效率，但要帶領方向、提出創新與前瞻願景，需要更清楚的政策設計與敘事。他指出，民主社會需要清楚論述才能形成共識，而總統談論具有歷史敏感度的人物時，更需精準傳達政策定位，「否則不僅社會接收困難，也可能造成誤解」。

陳學聖舉例，在台南縣市尚未合併前，許添財、蘇煥智皆具政策理念與方向思考，即便後來仕途並未有更高延伸，但至少是有理念、有夢想的一群人，且至今仍持續關注改革方向。他表示，反觀賴清德在立法院早期任期，當時並未強烈感受到其參與政策辯論或論述上的存在感。

陳學聖認為，賴清德過去展現的是較偏執行者性格，像事務官式聽命行事，較少主動提出方向或架構，而領導者若未在早期展現論述能力，後續容易被認為欠缺前瞻性規劃。他也提及，他曾在國會時期觀察各黨民代提出政策議題的能力，包括林濁水、段宜康、李文忠等曾在特定議題中展現公共政策論述，因此「容易被記住」。

陳學聖指出，若比較歷任政治領導人的政策格局及兩岸論述架構，他認為賴清德和前總統蔡英文之間存在明顯差距。他回憶，過去蔡英文擔任陸委會主委期間，兩岸談判議題高度複雜，但在當時，蔡英文雖立場堅定，仍具備彈性與完整規劃，使得政策推動過程中具備可對話空間。

陳學聖提到，自己擔任立法院內政委員會召委時，曾與蔡英文頻繁互動，雙方在部分議題上有不同立場，但仍能進行討論，特別是在是否設定兩岸執行方案時間表一事，蔡英文明確認為過度急迫不合理、執行上風險極高，自己也站在她角度那邊。他認為，蔡英文在當時就展現出政策完整度，也能兼顧彈性與限制，「她不全然那麼硬，但在因為寬鬆當中，還是有嚴格的限制」。

談及外界關注國民黨主席鄭麗文上任後是否出現兩岸高層和中國領導人習近平對話可能性，陳學聖認為「習鄭會並不會發生」，但他不排除未來會有較高層級的溝通管道逐步形成，特別是黨內支持者期待兩岸溝通有動作，黨主席會有壓力仍需找到平衡點。他指出，兩岸議題本身牽涉美、中、日等，像走鋼索一樣，因此任何時程與規格都必須審慎評估。

