中午來開匯／陳智菡直言藍白合3字包袱重 改用聯合政府談兩黨合作

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法院民眾黨團主任陳智菡今（24）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。專訪中，聚焦「不講藍白合、改走聯合政府」的新路線、兩位主席的高峰會談、如何合作的程序與原則，以及中配參政、國籍法與兩岸人民關係條例的修法分歧、各縣市提名與民調機制等爭點與布局。

陳智菡節目上率先透露，民眾黨內已定調不講「藍白合」，改講「聯合政府」，2024大選之後已朝向不同模式展開，不論對外論述或策略因應，目標是更改名詞與實質做法。由於2024年總統大選前的藍白合經驗並不好，社會對藍白合3字存在前塵往事與不信任、開撕等負面印象。

陳智菡說，藍白合這個名詞對不少人而言，已非讓人很舒服或被信任的字眼，因此朝向不同合作方式，改走聯合政府，相關概念已在多場研討會與記者會反覆說明。她說，上週舉辦國民黨與民眾黨兩位主席高峰會談，時間約一個多小時，指標意義在於藍白之間曾有不愉快與碎片，需要先黏起來、先癒合；兩黨主席以禮貌、開誠布公的方式會談，是必要起點。

陳智菡直言，2024總統大選一下合、一下分，合與分的理由各政黨各有解讀，「欠所有台灣人一個交代」；但既然說要翻過這一頁，就不能硬翻，而要用柔軟方式把前提講清楚。她也說，民進黨太鴨霸，在野無法善盡監督職能，執政時也不願把執政角色做好，為了國家長遠，國民黨與民眾黨必須繼續合作。

陳智菡補充，合作的方法不能流於「為了下架民進黨，就強硬綁在一起」，兩邊政策有差異也有可溝通之處；以「中配參政」爭議為例，國民黨主張修《國籍法》，民眾黨團討論後不認同此路線。她說，依憲法架構，目前我國並未把中華人民共和國視為另一國家，實務上以《兩岸人民關係條例》處理；若順著民進黨的陷阱去修《國籍法》，等於在錯誤認知上修錯法，應回到《兩岸人民關係條例》處理。因此她認為，此案顯示雙方連「修哪一部法」都不一致，須把分歧攤開談清楚。

在議員選舉部分，陳智菡提到，民眾黨採謹慎提名，以台北市為例，民眾黨佈局一區一人，總數6席，未排擠國民黨空間。至於是否請台北市長蔣萬安站台，她表明不強人所難，若國民黨議員反彈，不勉強蔣萬安。

陳智菡說，民眾黨自有「自己的太陽」，包含前後任黨主席柯文哲、黃國昌；待柯文哲官司未來如果處理到一個程度的時候，相信也會適度來幫候選人加持。針對「禮讓」，陳智菡指出，既然民眾黨台北一區只提一人，國民黨若要稱禮讓，應是「讓民眾黨提兩席」才算禮讓，否則不構成。

縣市首長層級選戰，被陳智菡視為「深水區」，她說原則仍是「先禮後兵」，並稱國民黨主席鄭麗文也覺得「明年3月前」要比民調或更明確方向，為合理時間表。她強調，時間不可拖到5、6月，屆時支持者已動員、政策已推出，程序與正當性都將受影響。

陳智菡重提2024總統大選進程，民調曾出現黃金交叉、聲勢消長與重新定位的經驗，提醒各方別被起手式的表面數字制約，更重要的是開誠布公，先確定新北等縣市的談判空間與方式，是否要做民調、如何做民調，都要預先協調好。

陳智菡說明，「先禮後兵」的意涵是先把原則對全民講清楚、把步驟對外報告，同步「做自己的準備」：包含前立委陳琬惠、現任立委黃國昌將陸續提出對要參選城市的願景、治理模式與政策藍圖，先端上檯面，讓人民看清楚內容，再來比民調，避免在「盲盒」未知狀態下做選擇，至於比完民調就願賭服輸，但前提是開誠布公、步伐一致。

陳智菡談到，目前國民黨仍在整合過程，智庫對接雖於上週確認，何時進一步對接、接下來民調怎麼走，尚未明朗。年關將至、2026將啟，討論事項極多，既然有合作的意向，如何合作才是關鍵。

