中午來開匯／電鍋案翁曉玲提案5萬以下減輕或免除其刑 吳景欽：減刑採《刑法》第59條不用再修 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

真理大學法律系主任吳景欽今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，針對日前32元電鍋案被以貪汙治罪條例判刑3個月一事，吳強調，32元電鍋案有違法但絕對不是違反刑法，並指出收垃圾並不涉法定職務權限，所以清潔隊員並不適用貪汙治罪條例，該檢討的是司法者。

針對日前有清潔隊員因贈送32元廢棄電鍋予阿婆，被以貪汙治罪條例遭判3個月、緩刑2年，另一案例撿廢棄輪椅卻判無罪，吳景欽指出，他認為普遍民眾大家看到32元電鍋案一定忿忿不平，但若詢問法律圈，贊成判決可能有2/3，那這判決的問題出在哪裡？他說，這2個事件反映的是，司法者應該檢討，以32元電鍋案舉例，今天以另一方向思考，若公務員曾經夾帶辦公室物品回家是否也應以此條例來依循，且侵占公有財物是10年以上有期徒刑，倘若有去檢舉，檢察官是否要起訴。

另外，針對立委翁曉鈴因為32元電鍋案要修法，未來以後5萬以下貪汙案無罪，吳景欽直言，他沒有看到翁立委細部法案，但他強調要法制化而不是除罪化，32元電鍋有違法但不是違反刑法。他也提到，大家要去思考清潔隊員是否為公務員？刑法上對公務員之認定較狹義，清潔隊員多以勞基法適用，未必具備法定職務權限，因此即便有罪但不是犯刑法；其二，再來收垃圾本身有公權力的性質嗎？收垃圾不具有公權力特質，也不具法定職務權限，所以清潔隊員並不適用貪汙治罪條例。

吳景欽表示，桃園清潔工撿輪椅判無罪是因為輪椅是垃圾，價值為零，要有價物品才有竊取等嫌疑，且廢棄電鍋要如何鑑價，一個使用超過10年的大同電鍋剩餘價值會是多少？且32元電鍋的價值是誰標價出來的？他說，有學生在上課時指出，司法院網站上有相關網站以估價折舊率，那有可能為10年前全新價為3千多元，且依據司法院網站折舊率不得為零，才可能有32元的估價。

針對翁曉玲所提修法5萬以下貪汙無罪或免除其刑，吳景欽指出，這並非除罪化，台灣法律條文中即有相關條例，5萬塊以下法官可以根據具體的法案權限減輕，且根據32元電鍋的判例也有引用到此條文，並動用4項減刑規定，分別為自首、偵查配合、涉案金額低於5萬元又再依《刑法》第59條減刑、減刑完後再加上勤潔廉民，用上4個減刑規定最後才出現3個月判決，32元電鍋案已有使用此條文，因此翁曉玲可不用再修法。

