中午來開匯／「非所有國民黨立委都贊同陳玉珍提案」 田飛生透露有藍委想撤簽 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

近期國會助理費修法引起社會熱議，立法院國會助理工會副理事長田飛生今（16）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，按照立委陳玉珍提案修法，未來對於國會助理年終及勞退提撥都會有不確定性，他認為相信制度才能保障助理；再者，田飛生也透露，在國會助理連署期間確實有國民黨委員助理私下聯繫他，表態有藍委希望撤簽陳玉珍的案子，並非所有國民黨委員都贊同陳的提案，而公費助理法制化是必須的。

廣告 廣告

田飛生表示，地方議會為何要學習立法院的公費助理制度，過去地方議會的薪資就是由議會撥到地方議員，再到議會助理身上，當中就很容易會出現弊端，所以未來改革很重要。他也說，立法院預算書可以供大家查閱，假若未來，按照陳玉珍修法，就會把公費助理費變成一般委員補助費，等於就是把「公費」2字除掉了。

再者，田飛生指出，目前按照立法院制度是工作滿1年，公費助理可領1.5個月的年終，若是經由陳玉珍的修法版本，未來年終及勞退6%提撥都會成為不確定。他說，既然沒有比過去的制度好，那這次修法就容易引起巨大的疑慮，應該要相信制度、照制度來走，對助理才會相對有保障。

田飛生坦言，對於公費助理修法，上周確實有藍委內部助理私下訊息給他，表示藍委也希望能撤簽，國民黨內部確實對陳玉珍修法有疑慮，但後來因程序問題，撤簽不了。他強調，並非所有國民黨委員都贊同陳玉珍的提案。

針對上週立法院工會與陳玉珍的會議，田飛生說，助理工會成員就是有不同政黨組成，有不同意見很正常，但他認為，陳玉珍要先撤案、停止爭議，再協商提出更好的方案，且因為不撤案，就仍有逕付二讀的可能存在。他透露，助理工會明天要召開會議，並提出更好的修法版本，也希望朝野立委可以支持。

田飛生提及，過去助理工會曾經成立公費助理法制化委員會，也召開過座談邀請過考試院、銓敘部、行政院主計總處等單位參加，但牽涉部門蠻廣的，且法制化的任用制度與資格，牽涉非常廣，所以很多相關行政部門並不是很支持。但他也希望藉由此次的爭議事件，讓外界關注，未來要走向公費助理法制化是必須的，可以依步驟來規劃來，再走向專法也可以。

「立法院是國家政治重心，立委很重要，公費助理也很重要，所以公費助理的任用資格應該要法制化，要保障他們安心工作，甚至鼓勵年輕人到立院來，吸引優秀人才。」田飛生表示，比如說公費助理未來是否可比照立法院約聘雇人員的制度條件，依照約聘僱人員的用人條件及學經歷有不同起薪，也有助於提升立委問政品質。

此外，田飛生也提到，立法院的約聘雇人員都領有會期津貼，從立委到職員、約聘雇人員、技工工友，在會期當中都可以領到議事津貼，唯有公費助理沒有津貼，但公費助理在會期當中壓力多大，公費助理為何不比照約聘雇人員來聘用起薪給予福利待遇，委員也不用煩惱待遇與福利政策，僅著重吸引優秀人才。

撰稿人：CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

YouBike光復糖廠站正式啟用 花蓮觀光處：綠色運具網絡更臻完整

跨域思維體驗教育館將啟用 徐榛蔚：親子共學新亮點

【文章轉載請註明出處】