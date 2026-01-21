中午來開匯／面對2026藍白必合 陳亭妃訂3目標為2028總統大選奠定底氣 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

民進黨台南市長初選結果出爐後，民進黨立委陳亭妃今（21）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，未來若擔任市長，因她曾擔任地方議員所以了解地方預算、清楚知道問題在哪，會盤點整合資源，發揮最大效益；她也提到選區擴及眷村，投給她的不乏淺藍族群，且大多都是眷村2代、3代來當志工拉票。再者，針對台南市長選情，陳亭妃也定下3大目標，強調未來她就是公共財，除了朝目標穩健邁進外，也一定要為2028總統大選總統的台南本命區奠定基礎。

陳亭妃表示，未來成為台南市長，她每週四一定會參加行政院會，因為她看了很多年地方預算，很清楚問題在哪，如何1+1大於2，如何讓人民需要的不要浪費，人民要的是盤點整合，將問題分析清楚。

「2026民進黨一定要大贏！」陳亭妃並訂下3個目標，其一，要朝著賴清德總統當時連任台南市長的72.9%高得票率朝著目標邁進；其二，希望民進黨議員要全壘打；第三目標是，2028總統大選賴清德連任在台南本命區得票率一定要大於2024，更強調得票率一定要超過51%，才能讓賴清德連任時不用煩惱，未來要面對的是藍白合，藍白合力道一定不一樣。

此外，陳亭妃也分析，她的選區大部分是眷村，選民結構擴及淺藍族群，服務選民要讓人感動，這是在她任議員時就已下定目標。她也提到，至今很多志工都是眷村2代、3代幫拉票，選民服務一定要擴及不同族群，人心是肉做的，這些被她服務過的選民看到經過，心是會被感動的，那是戰績，是扎扎實實服務所獲得的。

針對台南市議會民進黨團祭出「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議，陳亭妃解釋，她對於黨員事後對媒體所述一切尊重，其中「清廉、勤政、愛鄉土」這沒問題，但要去切割誰，她直言沒有這麼大的權力去切割；再者，聲明定義是甚麼很重要，大家都是獨立個體，在含糊定義中要如何切割，那是否又會有人反問，民進黨中是不是有要切割的。

針對其中聲明不能輔選無黨籍及其他黨派一事，陳亭妃直言，市長選票要拚過半，若未來無黨籍議員邀請而不出席，可能會造成切割後的影響，而且民進黨本來對市長候選人本就比較寬鬆，但她也強調絕對不可能幫國民黨站台。

陳亭妃強調，未來她是公共財，要輔選的是所有民進黨議員不可能獨偏誰，自己就是是公共財，希望奠定台南2026大贏，並奠下20228賴清德總統大選連任時的底氣。

照片來源：CNEWS匯流新聞網編輯團隊

