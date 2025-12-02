中午來開匯／首談不選台北市長「內心原因」 王世堅：身為228白色恐怖受難後代不能再輸給蔣家 7

台北市長選戰備受關注，外界點名多位民進黨人選可能投入。民進黨立委王世堅今（2）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪強調，自己「完全不可能」參選台北市長，並強調民進黨人才眾多，一定會推出最強人選迎戰。

王世堅指出，民進黨在台北市不乏優秀政治人才，他先前推薦的行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄等人，都是能力兼具的優秀人選，這3人都是心中首選。他強調，民進黨選戰策略就是一開始就推最強的出來，不會選輸了再怪兵器不好。

王世堅表示，民進黨目前因並非台北市執政縣市，黨內已有選舉對策委員會與提名小組負責情勢分析，將根據各種情況研判最適合的提名方式，「他們正在分析當中，但我覺得不會是我選市長啦」。

談及個人不考慮參選的深層原因，王世堅提到自己的家庭背景，指出自己是228事件與白色恐怖受難家屬，上一代家族遭遇迫害，是在極權統治下被以武力加害。而如今是民主時代，如果在民選制度下又輸給蔣家的下一代，他覺得「無法面對自己、父親與祖父，也對不起所有228與白色恐怖受難者家屬」。

王世堅直言，這樣的心理因素也是他不願參選台北市長的重要理由之一。他強調，民進黨會推出最適合的候選人，他本人則不會投入這場選戰。他接著表示，鄭麗君先前因關稅議題受到民眾誤解，主因是外界未能充分理解協商過程。

王世堅表示，自己曾多次到行政院聽取簡報，也在常會聽聞說明，深知鄭麗君在關稅談判過程「含辛茹苦、竭盡心力」。他強調，鄭麗君學經歷完整，學養俱佳才貌雙全，個性也願意傾聽不同意見，並會在接獲反映後積極尋求解決方案、使命必達，即便結果未完全符合期待，也會向民眾清楚報告。

王世堅強調，鄭麗君的特質非常適合擔任地方首長，來選台北市長有勝算，「她願意聽民意、會努力處理、也願意交代成果，這才是對的事情。」

至於被問到行政院長卓榮泰是否適合角逐台北市長，王世堅表示，卓榮泰性格溫和，擅長廣納意見，即便面對質詢對手針鋒相對，也多能回到政策本質討論。他也認為，立委謝龍介先前在質詢中，應該看見卓榮泰的優點。

王世堅說，雖然過去一年半中在野黨質詢時氣勢強烈，有時逼得卓榮泰不得不強硬回應，因此偶有火花，但大多數情況下，卓榮泰都應對得宜。他稱讚卓榮泰對國家政策十分熟稔，舉凡交通、財政、國防都能駕輕就熟，以其能力擔任台北市長候選人也是非常適合，無論是鄭麗君或卓榮泰，兩人均具備政策力與治理能力，民進黨在台北市將推派最強人選投入選戰。

對於吳怡農表態參選台北市長，王世堅認為，吳怡農是非常優秀的年輕人，個性溫和、謙卑且願意傾聽，他先前兩度參選立委時，自己曾全力協助，包括提供服務處資源、協助掃街與拜票等，對其特質相當了解。

王世堅指出，吳怡農此次參選意願強烈，若最終獲得民進黨提名，「黨提名任何人，我一定百分之百全力支持」。他強調，首都市長的條件不在於是否是「大咖」，而是是否具備即戰力、是否了解市政與具備治理能力。

王世堅表示，台北市政府擁有上萬名公務人員，市政繁複，不能等選上後再邊做邊學。他提到，莊瑞雄、徐國勇等人因曾任議員與立委，對市政熟悉，因此能馬上上手，這是首都市長非常重要的能力要求。

談到外界關注是否需要「院長級」人選，王世堅認為，院長級政治人物確實資歷完整，但台北市民的期待會更高。他強調，選舉不能侷限在同溫層，必須傾聽並說服更廣泛的市民，才能真正成為適任人選。

話鋒一轉，王世堅也再度提及自己反對大型罷免案的立場，指出罷免運動易造成族群與政治信仰之間的撕裂，甚至可能讓台灣在國際社會被誤解政策方向改變，民主政治須透過朝野協商充分討論，形成共識，並以成本最低的方式處理分歧，避免造成社會額外負擔。

王世堅最後表示，民進黨在首都市長提名上應持續傾聽各界意見，並由最能說服多數市民的人選出征。他強調，無論最終提名誰，他都會堅定支持，全力投入選戰。

