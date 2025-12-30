中午來開匯／駁黃敏惠支持王美惠傳言 張啓楷連問3題：哪有藍綠合作空間

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民眾黨立委張啓楷今（30）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及藍白合縣市整合進度，他研判嘉義市「應該是第二個，而且是比較快的」，並估算「快的話下個月15號就可以完成了」，最晚「過年前」可望定案。

專訪中張啓楷也回顧與前副總統蕭萬長、嘉義市長黃敏惠長年互動，並針對外界關於黃敏惠是否支持民進黨立委王美惠的傳言，多次強調「謠言止於智者」，連拋3問反駁藍綠合作可能性。

關於藍白合的整合時程，張啓楷表示，現在藍白合縣市應該就是四個，新竹市、嘉義市、宜蘭縣、新北市，並指出新竹完成後，嘉義市被媒體都認為說是比較單純的，而且藍白合時間應該是會比較快，因此他推估1月15日就可完成，若仍需更進一步協調，則「最晚在2月15日過年前，應該就可完成。

談到藍白合時間點的依據，張啓楷說，是因為越快越好，並提到民進黨都已經提名了，在嘉義市一般的民眾都知道，就是一定要藍白合才有勝算，地方也期待盡快整合，讓支持力量可以早點站出來，他並表示國民黨內部也有類似聲音，所以1月15日是有機會，最晚過年前應該可以完成。

張啓楷回應嘉義市整合節奏「應該是第二個，而且是比較快的」，並重申時程推估與整合程序。談到人脈與政治啟發，張啓楷回憶與蕭萬長的緣分，並指出很多人都說，他跟蕭有點明星臉，更說蕭教了他「兩個非常重要的事情」，其一是「微笑」，其二是「管大事」，並轉述蕭萬長說法：「人家都叫我微笑老蕭，他說這個微笑不是只有對別人笑，也是對自己笑。」

張啓楷回憶蕭萬長曾提醒「你位子越高，你就是管大事不要管小事」。張並表示，「微笑、管大事」這兩個點，就是從那時候開始影響到他一輩子。

回顧與黃敏惠的互動，張啓楷說「關係非常深」，也提到「兩代交情」，並提到自己在主持電視節目時，努力讓中央的某些資源能夠回到嘉義市。他指出，擔任立委後也率團隊拜訪黃敏惠，邀經濟部長、交通部長到嘉義市，黃敏惠提出「10大訴求」，交通部長當天就答應6項，並舉例市長要求沿著北邊「牛稠溪」走快速道路，當場交通部長就答應了，今年三月已經動工了，在防洪治水方面，至少把防洪變成是百年標準，有20幾億的錢當場就答應。

另外，張啓楷談及地方特色與體育發展時，提到嘉義是「管樂之都」也是「木都」，並提到「棒球之都」Kano電影，並說自己幫忙爭取到台糖冠名，並表示近2年若是市府認為中央資源能夠幫到嘉義市的，他都是全心盡力的做，而且是很明顯可以看得到成績。

針對外界關於黃敏惠以及王美惠的選戰傳言，在這兩人之間很多人做文章，張啓楷直接回應「謠言止於智者」，雖承認「某些票源確實有重疊」，但隨即反問「現在的整個社會的氛圍，有允許不是藍白合是藍綠合嗎？並拋出「三問」：第一，民進黨發動大罷免「32比0」後，若黃敏惠或旁邊的人去支持王美惠，被提案罷免的立委國民黨立委們會贊成嗎？

張啓楷表示，第二，他以自身研究預算背景，談到財劃法與嘉義市建設經費，並直言「爭取了66億」，接著質疑當他在力爭66億的時候，民進黨一直反對，請問王美惠在哪裡？第三，張啓楷批評行政院「去砍69億地方補助款」，並指出王美惠「欠嘉義市民一個道歉」，更稱「大家去查一下，那一天王美惠的投票紀錄，她是贊成卓榮泰砍這69億」。

針對藍綠合作空間，張啓楷進一步提到，國民黨嘉義市黨部10天前，才被大搜索大收押，並表示哪有藍跟綠合作的空間？32個立委同意嗎？被搜索還是被收押的國民黨市黨部同意嗎？還有被砍了69億地方補助款的嘉義市市民會同意藍跟綠是合作的嗎？張啓楷特別強調：「黃敏惠怎麼可能去支持王美惠！」

張啓楷最後回到整合與選戰判斷，表示只要大家不要再聽信民進黨的傳言，並說在藍白合之後，這些票一定要合力把民進黨的候選人拉下來，並強調民進黨「不給你這66億還要砍你69億」，質疑嘉義市要多少人蒙著眼睛、把耳朵遮起來去投給民進黨？

