中午來開匯／高雄市長初選「大賴挺小賴」？ 賴瑞隆：認識賴清德30年不可能介入初選 9

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談及「大賴挺小賴」的傳言，賴瑞隆表示，相信身為黨主席與總統的賴清德不可能去介入初選，更也不可能有去支持誰，因為初選一定要保持中立；他更否認曾與立委許智傑談整合，一切都按照初選程序走，並團結支持初選勝選者。

鄭麗文親中路線在南部沒市場 賴瑞隆觀察「她」也刻意保持距離

前總統陳水扁近日分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因就在國民黨主席鄭麗文頻被質疑「紅統」立場，可能會拖累明年選情；而前國民黨立委蔡正元也附和陳水扁的看法。

對此，賴瑞隆表示，因為對中共而言要以武力對台灣不見得能贏，要犧牲也付出代價很多，但若能取得親中且友善的政權當然是最低廉的。他提到，2026若能讓中共所支持的鄭麗文及鄭支持的人選當選，而2028總統大選也是同樣的方式，對中共而言是最簡單的，但對台灣人民的心裡一定會產生疑慮。

賴瑞隆也觀察，鄭麗文當選黨主席後，柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上也都有所保留，因為柯也知道這樣的說法與態度，不只在台灣主流民意沒有市場，在南部更沒有市場，只要被貼上親中標籤，大概就很難了，更別說想拿中間選民的選票。

不過，賴瑞隆也提到，自己的選舉都是採正向方式，告訴市民為什麼要投給他，不太採負面攻擊的方式，因為他認為選舉是希望帶給人民更多願景。他說，這也是民調始終保持不錯，也是來自很多不只綠營選民，連中間或是泛藍的支持者都願意支持他，這也代表建設高雄不分黨派在服務。

否認曾與許智傑整合 賴瑞隆：4人會團結支持「初選勝出者」守住高雄

此外，針對與其他同黨參選人初選的較勁，賴瑞隆表示，台灣人民很清楚哪些政治人物適合當首長或民意代表。以他而言，自己從勞工基層做起，到擔任國會助理、幕僚到新聞局長、海洋局長等，一路訓練非常完整且扎實，自己也非常熱情地投入政治工作；他未來希望在人生最精華、能量最多的時候為高雄做更多事，讓高雄市民感受到他的熱情，「而我始終沒有特別想去跟別人比」。

但很多參選人紛紛邀黨內大咖支持、造勢？賴瑞隆提到，過去在自己的新書發表會時，前副總統陳建仁、前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等也都有支持他。他認為，現在畢竟還在初選階段，他傾向去「接觸最大多數人」，大型造勢活動會耗費相當多資源，他反而已經開始車掃，想辦法去接觸以前的舊高雄縣區，讓更多鄉親認識他。

至於外界將賴瑞隆視為新潮流派系，認為賴清德在高雄支持賴瑞隆出線，甚至出現高雄初選「大賴挺小賴」的傳言。賴瑞隆強調，自己是勞工子底，賴清德則是礦工子弟，彼此都是從基層做起，尤其自己在擔任國會助理時，就與時任立委賴清德認識，至今已相識30年。他相信身為黨主席與總統的賴清德不可能去介入初選，更也不可能所謂的去支持誰，因為初選一定要保持中立。

賴瑞隆也說，更沒有外界所說的有與許智傑2人談整合一事，這些都是捕風捉影，強調4個參選人都是想為高雄多做事，一切都按照初選程序走，不必要見縫插針或是互相吃豆腐，初選都有一套機制在走。他說，不管最後4人最後誰勝出，大家一定都是團結一致支持「那個勝選的人」守住高雄。

