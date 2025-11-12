中午來開匯／黃介正揭國民黨大陸部「9成時間接電話」 實際任務協助台商台胞解決問題 139

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對國民黨近期傳出將籌組「影子內閣」的消息，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正今（12）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，指出目前國民黨的重心仍在立法院黨團，影子內閣並非急迫議題，「那些人即便被任命了，也不知道自己能幹嘛。」他說，國民黨當前最重要的仍是監督預算與政策，影子內閣「不急」。

至於外界關注的「國民黨駐美代表處」是否將換人或裁撤，黃介正澄清，駐美代表秦日新原本是黨國際部副主任，亦兼任駐美代表，「我10月31日總辭的時候，他就必須要跟我一起離開，所以他不是被拔掉，是被拜託不要走。」外界誤傳撤換人事一事並不屬實。

黃介正指出，李乾龍過去在江啟臣擔任國民黨主席時也曾是秘書長，當時江啟臣推動設立駐美代表處是明確政見之一，「所以現在鄭麗文主席延續這個方向，一脈相承，怎麼會反對？」他強調，從未聽聞要「裁掉駐美代表處」的內部討論，「我看到新聞還想說，哇，怎麼有人知道得比我還多。」

黃介正表示，不論誰擔任黨主席，如果一上任就宣布裁撤駐美代表處，「那對國民黨或主席都不是正面」，維持駐美機制有其必要性，象徵國際連結與政黨外交正常化。

黃介正也表示，國民黨的體系長期以來「是系統性地尊重黨主席」，不論誰當主席，黨中央都會給予充分主導空間，「黨不會跟黨主席硬幹什麼事情」。他指出，根據自己過去4年的觀察與經驗，黨內在決策層級上，對主席的尊重是一致且穩定的。

針對鄭麗文主席上任後的組織布局，黃介正指出，鄭麗文不僅對國際事務有涉獵，也具備兩岸議題的高度理解與掌握能力。目前大陸事務部主任由考紀會主委張雅屏兼任，黃形容這樣的安排「如虎添翼」，有助黨中央強化兩岸交流議題的整合與策略推動。

黃介正並強調，除了大陸事務部，國民黨的4位副主席也都具備深厚的兩岸交流經驗，可望分擔鄭麗文的相關工作。他指出，副主席季麟連與張榮恭皆是長期參與兩岸互動的重要人物，其中張榮恭更曾參與2005年「連胡會」破冰之旅，「今年正好是連胡會20週年，他當年就和鄭麗文一起陪同連戰主席訪陸，是非常資深的老將」。

至於另一位副主席蕭旭成，黃介正提到，2015年馬英九與習近平在新加坡舉行「馬習會」時，蕭旭成身為總統府要角，負責統籌外交、國安及陸委會等協調工作，後來也多次帶青年赴陸交流，「這些人選都能成為鄭麗文的重要助力」。

黃介正表示，國民黨在兩岸與國際事務的推動上，其實是「一體的兩面」，而這個「一體」就是台海的和平與穩定。他指出，「這正是台灣老百姓要的東西」，不同政治人物之間的差別，僅在於「如何維繫更好的和平與穩定」。

黃介正說，鄭麗文已多次公開強調「兩岸和平」的重要性，主張和平對台灣安全、區域穩定與全球和平都至關重要。「這就是她的論述基調，我覺得這個論述沒有問題，因為民意要的是和平，人民不要戰爭。」黃強調，「怎麼樣不讓戰爭發生」是大家共同追求的目標，只是各界對實現方式有不同主張。

黃介正提到，前主席朱立倫任內採取「兩手策略」，在強化國防的同時，也主張與中國大陸持續對話，「當時這個方向雖然被批評，但其實並沒有停止與陸方的民間互動」。他舉例，時任副主席夏立言及大陸事務部主任林祖嘉都多次赴陸交流，「他們不是去談政治，而是解決實際問題」。

黃介正更提到，國民黨大陸事務部的工作內容中，「99%的時間都在接電話」，主要協助在中國的台商、台生與台胞解決生活與法律問題。他透露：「我們在大陸的台商協會有152個，最高峰時台商台胞有上百萬人，現在仍有超過60萬。大陸部的同仁幾乎就像民意代表一樣，天天在幫台商服務。」

黃介正直言，許多台商遇到糾紛時會先聯絡海基會，但「海基會已讀不回，快10年了」，因此轉而求助國民黨大陸事務部，「我們有人接電話，會幫忙處理。」

黃介正補充，過去台灣農漁產品如鳳梨、釋迦、石斑魚在銷陸受阻時，「也是國民黨協助地方首長與台商溝通，才得以化解問題」。他說：「台商會跟國民黨走得近，原因很簡單，因為我們願意聽、願意幫忙。」

黃介正接著表示，國際社會普遍不希望台海發生戰爭，但各國基於自身利益，對台灣的期待有所不同。「有些外國人希望台灣變成自衛島，讓解放軍不敢動手，只要嚇阻就好。」他指出，這些觀點強調「唯有實力才能帶來和平」，因此推動增加軍費、全民皆兵、強化後備動員與延長義務役等措施，但這樣的單一路線忽略了中國社會的思維方式。

黃介正強調，「中國人的邏輯不是只看打不打得過的問題」，而是追求「黑白參半、鬥中有合」的平衡思維。他指出：「共產黨的作法也是『打打談談、談談打打』，外國人若只告訴台灣『只能打不能談』，這不符合中國文化的處事邏輯。」

黃介正表示，過去4年在與國際交流時，他不斷提醒外國政界與學界，台灣為了自身利益，「不能只靠一條腿走路」。他說：「若只搞備戰，只會讓危機升高，而中國文化從太極生兩儀、到八卦變化，講究的是中和，不是極端對抗。」他呼籲台灣應在「嚇阻」與「對話」間保持靈活，才能維繫最大的和平利益。

針對「疑美論」議題，黃介正認為，歷任中華民國總統「都曾有過對美疑慮」。他說：「從蔣介石開始，當過中華民國總統的人，沒有不疑美的，因為被美國壓過、被課稅、被要求，當然有感覺。」但由於台灣社會普遍親美，總統候選人訪美就成為「內部政治的象徵行動」，並非真正接受面試，而是「爭取選票」。

黃介正指出，美國當前自身民主分裂嚴重，社會價值對立，「美國人自己都在寫文章說，他們的民主生病了。」他也舉例，美國總統川普近期以「4月2日解放日」為由課徵重稅，對台灣的關稅甚至比日本、韓國更重，「這不是對友邦的獎勵，而是懲罰。」

照片來源：CNEWS匯流新聞網

