中午來開匯／黃國昌當面問台灣軍購列舉清單內容 美方回應：「當中有一些怪怪的地方」

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

民眾黨前副秘書長許甫及立法院民眾黨團主任陳智菡今（14）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，陳智菡首先就民眾黨代表團訪美行程進行說明。她強調此行赴美與美方在國防預算與關稅貿易上的交流，並指出代表團與美方交流時，明確揭露台灣政府提出的1.25兆軍購特別預算內容並不透明，其中部分採購項目甚至連美方也感到困惑或認為不符需求。

陳智菡表示，民眾黨主席黃國昌在與美方會談時傳達台灣民眾對於預算黑箱的疑慮，美方也認同重大預算應受國會監督的立場。此外，針對台美關稅談判，陳智菡指出，相關協議可能涉及高額的對美投資代價，而這些資訊過去多被政府壟斷。

陳智菡提到，代表團一行人與美方共開了4個會議，當中一共見了美國貿易代表署、還有國務院、以及去了AIT總部等。不過其中有一個是「不能說的」；這次主要帶了兩個重點去，第一個就是1.25兆的軍購特別預算，民眾黨還有支持者有非常多意見，因為資訊不夠公開透明，很多採購項目根本搞不清楚要採購的內容是什麼？

第二個重要議題是關稅進度到底到哪裏？黃國昌也把民眾黨在台灣做的民調秀給美方看，告訴美方「你們要知道台灣人對於這個『軍購的特別條例』其實是有很多意見的」。而且民眾黨認為「軍購特別條例」寫得不清不楚，難道就靠一個去那個華盛頓郵報的一篇投書 ，而且還是投到美國，然後民眾黨就要買單嗎？這件事情台灣人不能接受。

陳智菡指出，其實跟美方在這麼多場會議當中，大家都不約而同的跟不同單位提到這件事，不論是AIT還是國務院，美方的代表也告訴民眾黨，他們認為在民主社會中，這樣子的一個重大的特別預算，本來就應該經過國會的審議，美方也很支持台灣人的想法；美方也具體的回應，認為民進黨應該要有責任和義務來跟國會進行一個說明。

陳智菡表示，借由美國國務院告訴我們，目前已知有5個項目要採購，總金額大約是3500億台幣，那請問軍購預算1.25兆台幣，剩下這筆錢是什麼呢？結果美國也覺得很奇怪，怎麼他們也都不知道？美方也很 confuse（困惑）表示，為什麼這些東西台灣人竟然會不曉得？黃國昌後來更具體的問美方採購內容，大概有多少比例是美國要的，就是美國建議台灣應該買這個東西比較符合需求？沒想到美國對於台灣所列出來的清單，他們也認為當中有一些「怪怪的地方」。

此外，針對關稅問題，陳智菡也提到，她們也直接問美方，台灣跟日本、韓國能不能競爭？台灣是不是要投資到什麼程度才能夠拿到跟日、韓一樣的等級的關稅？結果美方就明示暗示的說，「台灣確實還有很多東西接下來要付出一些代價」。後來一行人從貿易代表處出來後，紐約時報就報了一些相關新聞，就是台灣的關稅是15%，但應該還有但書，比方說台積電還要再去美國設5座場，大概要投資的金額恐怕不下5000億台幣。

