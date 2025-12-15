中午來開匯／黃國昌直言：賴清德正透過卓榮泰拒絕副署規避《憲法》 「將國家帶向專制獨裁」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
民眾黨黨主席黃國昌今（15）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，針對行政院長卓榮泰對立法院通過的行使覆議權被否決後表達看法，黃國昌認為總統賴清德正透過卓榮泰，以拒絕副署等手段規避《憲法》，拒絕接受立法院維持原決議的結果，這是在摧毀台灣的民主憲政，並將國家帶向專制獨裁。黃國昌說，《憲法》明文規定覆議遭否決後行政院長必須接受，並強調行政院長與總統之間的副署權，不應用來對抗立法院，民進黨屢次嗆聲「倒閣」，這是在浪費國家資源，就是賴清德不想承擔歷史責任。
黃國昌指出，在台灣的憲政體制下，有關於行政跟立法兩者之間的互動規範很清楚，行政院對於立法院三讀通過的法律，政府如果認為窒礙難行，唯一只有一條路叫做覆議，當提起覆議後，立法院否決了行政院的覆議，「《憲法》徵修條文規範的非常清楚，就是行政院長必須接受，沒有任何解釋的灰色空間」。
黃國昌提到，行政院長的副署，從來就不是在規範行政跟跟立法之間的關係，是在規範行政院長跟總統的關係。根據過去的《憲法》，中華民國是傾向內閣制的國家，行政院長必須要經過立法院同意，也就是有可能出現總統跟行政院長不同政黨的狀況；直到1997年修憲，行政院長的國會同意權被取消掉以後，在現實上大概不太容易看得到行政院長跟總統是不同政黨，總統既然不用國會同意，基本上就會任命自己黨的行政院長。
黃國昌指出，現在有多少台灣人會認為卓榮泰跟賴清德的意見不一致？現在是賴清德說要執行立法院通過的法律，卓榮泰跟賴清德說不准執行？根本就不是這樣嘛，從頭到尾卓榮泰就是一個棋子，就是在執行賴清德的意志，執行賴清德什麼意志？執行賴清德要「稱帝」、「獨裁」，「專制」的意志，賴清德自己不想背歷史責任，不想背歷史罵名，所以叫卓榮泰不要副署。
黃國昌也提到，卓榮泰早就不要想幹了，過去2、3個月，卓榮泰已經跟賴清德提辭呈，要辭去行政院長好幾次了，因為已經沒有能力處裡現在的狀況，從上個禮拜卓連行政院的院會都沒有辦法主持；上個禮拜五賴清德邀民進黨立委到中央黨部去吃便當的時候，在討論的是要不要副署的問題，卓榮泰身為當事人，當天也沒有出席，那是民進黨在演的大戲。
黃國昌表示，所有的《憲法》教科書，哪一本寫說行政院長的副署權是拿來對抗立法院的？沒有人這樣寫，因為制度上就不是這樣設計，不管有沒有念過中華民國《憲法》，只要有受過公民教育就知道，民進黨現在正把台灣帶向專制獨裁的道路。他認為，某個程度上總統可以個人意志來凍結立法院的法律，已經走向了戒嚴，這跟當初南韓的總統一模一樣，難怪當初南韓宣告戒嚴的時候，全世界的民主國家當中唯一拍手叫好的就是民主進步黨。
另外對於賴清德邀請五院院長茶敘，而韓國瑜茶婉拒一事，黃國昌則大讚韓國瑜拒絕的很有智慧，因為今年2月的時候，賴清德第一次邀集5院的院長進協調，當時2月的時候，韓國瑜去的時候，民眾黨還給他祝福，韓國瑜也苦口婆心告訴賴清德，請賴清德以民進黨主席身份，不要再繼續搞惡意的大罷免；結果賴清德非但聽不進去，還變本加厲，以總統之尊帶頭出來搞大罷免，所以才會有所謂的團結十講，而團結十講的內容竟然是要「剔除雜質」，只要不認同民進黨的就是雜質，完全悖離民主最基本的原則，搞的國家四分五裂。
黃國昌也痛批，民進黨連法治國的基本原則，「依法行政」這4個字都要丟到垃圾桶裡，什麼是法治國原則？就是行政部門所有的公務員必須要遵守法律，執行法律，依照法律行政；但現在是行政權的首長，包括總統、行政院、黨帶頭不遵守法律，不執行法律，那要國會幹嘛？也不需要民主選舉，因為民主選舉選出來的立法委員代表人民監督行政權，行政權不爽，就可以不執行，那為什麼要有選舉？大家選立委在選心酸的嗎？
另外針對賴清德提出的1兆2500億的軍購特別預算，則是有超過66%的受訪者認為賴清德應該到國會來報告、並且接受立法委員的諮詢，黃國昌表示，如果按照各個政黨不同屬性的支持者來看，台灣民眾黨跟中國國民黨還有不屬於任何政黨的中間選民，全部有超過7至8成的人認為，賴清德應該到國會報告，他們完全按照賴清德在選前所講的話來提出要求，可是賴清德目前的態度就是像在騙票成功後不履行承諾。
照片來源：《CNEWS匯流新聞網》影音小組
中午來開匯／直言國會不可能綠白合 黃國昌因1事這次佩服柯建銘
