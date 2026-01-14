中午來開匯／黃國昌72小時閃電訪美無人知 許甫：美方對民進黨政府不信任 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前突然宣布閃電訪美，主要訴求1.25兆國防特別預算所面對的問題，事前卻保密到家，引發熱議。民眾黨前副秘書長許甫今（14）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，美方破天荒跟在野黨主席溝通，且事前也沒跟外交部、國安單位講，對國民黨與民進黨都產生重大意義，更直言「美方對民進黨政府有不信任狀況」。

「我覺得非常詭異。」許甫表示，一般來說都是跟執政黨溝通，但當側翼、綠營立委氣急跳腳出來喊話，就代表他們都不知道，恐怕是美方對民進黨政府有不信任狀況，認為民進黨有隱匿、抹黑之事。

針對外界指稱，黃國昌曾言「會期不要出國」，許甫緩頰，黃國昌去的不是風光明媚，回來簡單寫報告的國家，而是與美國5官方部門開會；且一天之內各單位都有見到、討論，顯見美方是高度意願。反指民進黨立委在會期不進國會，卻在地方跑選舉，「就算罵得再兇，心裡也是七上八下」。

民眾黨團主任陳智菡表示，此次同行的林子宇是前民眾黨國際事務部主任，行程、對接都由林安排，接下來審特別條例會遇到民眾黨2年條款要換屆，為確保中間不要有資訊落差，如何將這些訊息傳遞、執行是她的工作；同行的王安祥教授將進國會的外交及國防委員會，這些資訊也與他相關。

針對外界稱，黃國昌是站著聽訓，陳智菡澄清，黃國昌整個過程都很嚴肅，包括向美方直言台灣過往軍購案有貪污、弊案、掮客等狀況，都沒在客氣的，此次1.25兆國會都沒有看到實質項目，甚至有8000億未公開，台灣人不會買單。

「我們不是破壞而是維護台美關係。」陳智菡強調，1.25兆民進黨沒辦法講清楚，會讓台灣人對美國越來越不信任，甚至覺得美方只想賺錢，但實際上，美方的戰略目標是防衛台灣國家安全，如果台海真的有事，台灣也要有軍力能撐住；但武器預算都要花在刀口上。

陳智菡轉述美國官員說法，稱很多零件非美國本土生產或不在供應鏈上，交貨期程就會被延遲。但民眾黨訴求也很簡單，第一個是項目要清楚、第二個則是交貨時程，是確實收到武器、放在台灣軍備中，而非列清單而已，否則永遠不知道先進武器到貨後會不會變落後武器。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

