中午來開匯／黃色小鴨翻轉高雄城市形象 粉絲盼賴瑞隆當選市長再次邀來台

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨立法委員賴瑞隆今（3）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及高雄城市行銷與大型活動起源、重大建設爭取進度、陳菊近況，以及與五月天互動等話題。

賴瑞隆提到，前行政院蘇貞昌曾於新書發表會為其站台與推薦，蘇形容他「很多專業、正直、熱情」，並以「不是在砌牆砌磚，是在砌一座城市」等話鼓勵自己。

回應主持人所關心監察院長陳菊近況，賴瑞隆透露，陳菊還在復健當中，持續在恢復，相關安排尊重醫師。他並以「民主鬥士」高度回顧陳菊早年承擔生命風險，投入運動的勇氣與格局，並延伸談至陳菊任勞委會主委與高雄市長時的用人與帶領風格是「海納百川」、授權育才、關懷一般人。

針對外界關心的個人從政經歷，賴瑞隆回憶在高雄市府的歷練，從觀光局主祕、建設局專委、新聞局長、海洋局長等，並在世運時擔任執行秘書負責票務與行銷。談到世運之後「演唱會經濟」起步，他說，16年前首場邀五月天擔綱的5萬人演唱會相當成功，開啟後續的演唱會經濟鏈，以及延伸到愛河燈會移師港灣、邀五月天擔任代言，還有黃色小鴨進場翻轉城市形象。

賴瑞隆透露，當時外界並不看好，因大阪小鴨破裂，但高雄以執行力與創意完成活動。小鴨來台先到高雄成功後，桃園跟基隆後續發生破掉。後來陳其邁當高雄市長再度邀「兩隻小鴨」回歸，被形容為「十年一次」的盛事。他也說，有粉絲盼自己當選市長後，再次邀小鴨來台。

賴瑞隆指出，自己有任地方局長的行政經驗，轉任立委後更積極爭取中央資源挹注地方，他在蔡英文總統任內積極爭取，10年累計將近6000億建設經費，包括亞洲新灣區開發、機場計畫、大林蒲遷村、捷運黃線南延等，很多計畫要進行，他打通中央關係、緊盯進度的方式推動。

至於選舉成績方面，賴瑞隆提到，2020年以135052票拿下全國第三高票、男性最高票，同年全國第一高票何欣純、第二高票陳亭妃；2024年他再以121064票獲高雄最高票，認為是勤跑基層與建設落實的累積。

賴瑞隆以新聞局長經驗說明，過去是「24小時不關機」的工作方式，分層處理發言以降低市長壓力；他也回憶半夜火警與凌晨12時大氣爆的緊急應變，強調「立即掌握訊息、立即應變」的重要。

提到與五月天淵源時，賴瑞隆透露，氣爆當晚約凌晨3點，阿信主動傳訊關心「高雄還好嗎」並提議帶頭捐出1500萬元、拋磚引玉；其後，阿信也表達盼在災區辦免費演唱會撫慰民眾，並向全球歌迷宣告「高雄恢復了，請大家回來」。

